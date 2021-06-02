Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально

02.06.2021, MForum.ru

Компания Huawei провела мероприятие, посвященное презентации операционной системы Harmony OS 2.0 и формируемой на ее основе экосистемы устройств. Одним из главных героев презентации стал планшет Huawei MatePad Pro 12.6 с 12,6-дюймовым OLED-экраном разрешением 2560 x 1600 точек.

Спецификации Huawei MatePad Pro 12.6 включают в себя чипсет Huawei Kirin 9000 (поддерживает Wi-Fi 6+), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+NM Card до 256 Гб), строенную тыловую камеру (13 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 3D-модуль), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 10050 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт, беспроводной зарядкой 27 Вт и 10 Вт реверсивной зарядкой.

В части мультимедийных возможностей отметим 8 динамиков Harman/Kardon и 4-микрофонную систему шумоподавления. Новинка поддерживает стилус M.Pencil 2.0 и допускает подключение физической клавиатуры.

Выпускаться Huawei MatePad Pro 12.6 будет как в варианте «только Wi-Fi» (на чипсете Huawei Kirin 9000E) , так и в формате с поддержкой 5G-сетей (с чипсетом Huawei Kirin 9000). Цена варианта с 256 Гб встроенной памяти составит 6699 юаней за планшет с поддержкой 5G и 5499 юаней за Wi-Fi версию. Базовый вариант без 5G и со 128 Гб встроенной памяти оценен в 4999 юаней. Купить новинку можно будет в черном, серебристом и зеленом цветах.