Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально

MForum.ru
02.06.2021,
Компания Huawei провела мероприятие, посвященное презентации операционной системы Harmony OS 2.0 и формируемой на ее основе экосистемы устройств. Одним из главных героев презентации стал планшет Huawei MatePad Pro 12.6 с 12,6-дюймовым OLED-экраном разрешением 2560 x 1600 точек.
Спецификации Huawei MatePad Pro 12.6 включают в себя чипсет Huawei Kirin 9000 (поддерживает Wi-Fi 6+), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+NM Card до 256 Гб), строенную тыловую камеру (13 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 3D-модуль), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 10050 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт, беспроводной зарядкой 27 Вт и 10 Вт реверсивной зарядкой.
В части мультимедийных возможностей отметим 8 динамиков Harman/Kardon и 4-микрофонную систему шумоподавления. Новинка поддерживает стилус M.Pencil 2.0 и допускает подключение физической клавиатуры.
Выпускаться Huawei MatePad Pro 12.6 будет как в варианте «только Wi-Fi» (на чипсете Huawei Kirin 9000E) , так и в формате с поддержкой 5G-сетей (с чипсетом Huawei Kirin 9000). Цена варианта с 256 Гб встроенной памяти составит 6699 юаней за планшет с поддержкой 5G и 5499 юаней за Wi-Fi версию. Базовый вариант без 5G и со 128 Гб встроенной памяти оценен в 4999 юаней. Купить новинку можно будет в черном, серебристом и зеленом цветах.
© Антон Печерорвый,
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