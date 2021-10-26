Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России

MForum.ru
26.10.2021,
На российском рынке начались продажи планшетных компьютеров Huawei MatePad T 10s. Новинка представляет собой устройство с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1200 точек и АКБ емкостью 5100 мАч. Толщина Huawei MatePad T 10s всего 7,85 мм, а вес – 450 г.
Основа «железа» Huawei MatePad T 10s - чипсет Huawei Kirin 710A дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 512 Гб. Тыловая камера – 5 Мп, фронтальная – 2 Мп. Выпускаться устройство будет как в Wi-Fi, так и в 4G-версии. Также упомянем стереодинамики калиброванные Harman Kardon. ОС - Android 10 без сервисов Google. Цена Huawei MatePad T 10s составит 16 990 / 18 990 за Wi-Fi или 4G-версии, соответственно. В фирменном магазине производителя и у партнеров компании продажи уже начались, в остальной рознице Huawei MatePad T 10s станет доступен с 11 ноября.
© Антон Печеровый,
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