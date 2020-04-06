Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России

06.04.2020, MForum.ru

Появились данные о параметрах российского релиза планшетного компьютера Huawei MatePad Pro. Напомню, эта новинка базируется на базе чипсета Kirin 990, а 10,8-дюймовый дисплей разрешением 2560 х 1600 точек занимает 90% площади передней панели новинки.

Фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в круглом вырезе экрана. Среди спецификаций Huawei MatePad Pro присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, сдвоенная тыловая камера (13+8 Мп) и аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40W и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Причем беспроводная зарядка является реверсивной (в обратную сторону – 7,5 Вт). Также в активе Huawei MatePad Pro присутствуют четыре динамика Histen 6.0 с Harman Kardon, цифровое перо M-Pencil с 4096 уровнями нажатия и клавиатурная док-станция. Продажи в России начнутся с 8 апреля, причем в нашей стране будет доступен только вариант в конфигурации 6/128 Гб памяти. Цена составит 44 990 и 49 990 за версии «только Wi-Fi» и «Wi-Fi +LTE», соответственно. В качестве подарка за предзаказ выступают стилус M-Pencil и чехол-клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard.