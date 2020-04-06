Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России

MForum.ru

Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России

06.04.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Появились данные о параметрах российского релиза планшетного компьютера Huawei MatePad Pro. Напомню, эта новинка базируется на базе чипсета Kirin 990, а 10,8-дюймовый дисплей разрешением 2560 х 1600 точек занимает 90% площади передней панели новинки.

Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России

Фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в круглом вырезе экрана. Среди спецификаций Huawei MatePad Pro присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, сдвоенная тыловая камера (13+8 Мп) и аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40W и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Причем беспроводная зарядка является реверсивной (в обратную сторону – 7,5 Вт). Также в активе Huawei MatePad Pro присутствуют четыре динамика Histen 6.0 с Harman Kardon, цифровое перо M-Pencil с 4096 уровнями нажатия и клавиатурная док-станция. Продажи в России начнутся с 8 апреля, причем в нашей стране будет доступен только вариант в конфигурации 6/128 Гб памяти. Цена составит 44 990 и 49 990 за версии «только Wi-Fi» и «Wi-Fi +LTE», соответственно. В качестве подарка за предзаказ выступают стилус M-Pencil и чехол-клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30S представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Honor 9A представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:55 Geeky_Liloo Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
Как бывший пользователь Vertex - советую рассмотреть альтернативу:))
04.04.2020 15:09 ABloud Тема: 5G в России. Обновляемая публикация (18.10.2019)
Не встречал.
04.04.2020 13:05 Алекс Фролов Тема: SunSim (ЗАО «СанСим») – дилер Билайна, корпоративные безлимитные тарифы в Москве
В чем приемущество по сравнению с тем же Тиньковым?
04.04.2020 13:04 Алекс Фролов Тема: Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 (16.01.2019)
Брал эту штуку у знакомого потрогать-поиграться. Не зашло, в руке не лежит и визуально совсем не доставляет. По внутренностям ничего особенного.
04.04.2020 13:02 Алекс Фролов Тема: Nokia 6230i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17)
Был у меня такой, классный аппарат!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.04. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Band представлен официально / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro доступы в России / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Planet Astro Slide – QWERTY-слайдер с 48-Мп камерой / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M11 представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30S представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Honor 9A представлен официально / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Prime доступен в России / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A31 представлен официально / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition представлены официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99 / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 9S представлен официально / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Складной Huawei Mate Xs появится в России / MForum.ru

23.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Axon 11 / MForum.ru

23.03. [Новинки] Регулирование: Поставки смартфонов в Россиию могут задержаться из-за особенностей сертификации / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на Huawei P40 Lite и Lite E / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: