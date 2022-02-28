Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально

28.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Huawei анонсировала планшетный компьютер Huawei MatePad Paper. По формату устройство ближе к электронным книгам и оснащено 10,3-дюймовым дисплеем на базе технологии электронных чернил с подсветкой (с изменяемой цветовой температурой) и поддержкой стилуса M Pencil, что позволит создавать заметки.

Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально

Создаваемые документы могут быть синхронизированы со смартфонами и ноутбуками производителя. Также поддерживаются технологии голосового ввода (используется 4-микрофонная система). Кроме того, новинка получила стереодинамики, что может пригодиться при прослушивании аудиокниг или музыки. Технически Huawei MatePad Paper представляет собой планшетный компьютер с 6-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3625 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. В части коммуникационных интерфейсов речь идет от Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обычного аудиоразъема в устройстве нет. Зато есть дактилоскопический сенсор, встроенный в клавишу включения. Цена Huawei MatePad Paper составит 499 евро.

Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru

04.08. [Новинки] Анонсы: Детские планшеты Huawei MatePad T8 и MatePad T10 появились в России / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:46 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Итоги квартала. 4q2021. Вымпелком] В четвертом квартале рост выручки от услуг билайн ускорился еще больше за счет финансового оздоровления бизнеса, достигнутого в течение 2021 года. В 4 кв. ...
Вчера 00:30 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ростовская область. МегаФон] В 2022 году МегаФон запустил и модернизировал в Ростовской области больше 500 базовых станций 4G. Источник
26.02.2022 20:27 ABloud Тема: Свердловская область (04.12.2007)
[Радиофобия и другие конфликты с населением. Tele2. Свердловская область] В Tele2 не сумели дипломатично разрулить ситуацию вокруг планов постройки новой базовой станции в поселке Героев (Ревда, ...
25.02.2022 17:04 ABloud Тема: МТС-Банк (16.11.2021)
[МТС-Банк. HR | Кадры] МТС Банк вошел в топ-10 банков с наиболее развитыми HR-процессами по версии портала hh.ru 25 февраля 2022, Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – Крупнейший российский ...
25.02.2022 10:38 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
[RFID. Применение в розничной торговле] Zebra Technologies: RFID наконец-то доступна для всех представителей розничной торговли 25 февраля 2022 года — Билл Инзео (Bill Inzeo), специалист Zebra ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: BLU G91 Max представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: