Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально

28.02.2022, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала планшетный компьютер Huawei MatePad Paper. По формату устройство ближе к электронным книгам и оснащено 10,3-дюймовым дисплеем на базе технологии электронных чернил с подсветкой (с изменяемой цветовой температурой) и поддержкой стилуса M Pencil, что позволит создавать заметки.

Создаваемые документы могут быть синхронизированы со смартфонами и ноутбуками производителя. Также поддерживаются технологии голосового ввода (используется 4-микрофонная система). Кроме того, новинка получила стереодинамики, что может пригодиться при прослушивании аудиокниг или музыки. Технически Huawei MatePad Paper представляет собой планшетный компьютер с 6-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3625 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. В части коммуникационных интерфейсов речь идет от Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обычного аудиоразъема в устройстве нет. Зато есть дактилоскопический сенсор, встроенный в клавишу включения. Цена Huawei MatePad Paper составит 499 евро.