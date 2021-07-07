MForum.ru
07.07.2021,
MatePad 11, кратко упомянутый на презентации Huawei в прошлом месяце, представлен официально. Новинка работает под управлением HarmonyOS 2 и базируется на чипсете Snapdragon 865 дополненном 6 Гб ОЗУ.
Спецификации Huawei MatePad 11 включают в себя 10,95-дюймовый дисплей разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, 64/128/256 Гб ОЗУ с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб, 8 Мп фронтальную камеру, 13 Мп тыловую камеру с апертурой объектива f/1,8 и АКБ емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Отдельно отметим аудиосистему из четырех динамиков с настройкой от Harman Kardon и четырехмикрофонной системой шумоподавления, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и OTG с поддержкой обратной зарядки.
Планшет работает с M-Pencil 2-го поколения и поддерживает дополнительную магнитную клавиатуру, которая позволяет использовать его в качестве небольшого ноутбука. Пользователи смогут использовать два экземпляра одного и того же приложения бок о бок. MatePad 11 также может подключаться к совместимому компьютеру и служить цифровым планшетом для рисования. Цена составит 2469 / 2799 / 3299 юаней за версии с 64/128/256 Гб ОЗУ, соответственно. Купить Huawei MatePad 11 можно будет в синем Island Blue, зеленом Dark Lime и серебристом Frosted Silver.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F22 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Realme C21Y представлен официально / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru