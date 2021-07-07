Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально

07.07.2021, MForum.ru

MatePad 11, кратко упомянутый на презентации Huawei в прошлом месяце, представлен официально. Новинка работает под управлением HarmonyOS 2 и базируется на чипсете Snapdragon 865 дополненном 6 Гб ОЗУ.

Спецификации Huawei MatePad 11 включают в себя 10,95-дюймовый дисплей разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, 64/128/256 Гб ОЗУ с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб, 8 Мп фронтальную камеру, 13 Мп тыловую камеру с апертурой объектива f/1,8 и АКБ емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Отдельно отметим аудиосистему из четырех динамиков с настройкой от Harman Kardon и четырехмикрофонной системой шумоподавления, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и OTG с поддержкой обратной зарядки.

Планшет работает с M-Pencil 2-го поколения и поддерживает дополнительную магнитную клавиатуру, которая позволяет использовать его в качестве небольшого ноутбука. Пользователи смогут использовать два экземпляра одного и того же приложения бок о бок. MatePad 11 также может подключаться к совместимому компьютеру и служить цифровым планшетом для рисования. Цена составит 2469 / 2799 / 3299 юаней за версии с 64/128/256 Гб ОЗУ, соответственно. Купить Huawei MatePad 11 можно будет в синем Island Blue, зеленом Dark Lime и серебристом Frosted Silver.