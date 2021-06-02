Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870

02.06.2021, MForum.ru

Huawei MatePad Pro 10.8 также работает на базе операционной системы Harmony OS 2.0. Однако, в отличие от старшего брата, он базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 870. Чтобы обойти американские санкции производитель отказался от поддержки в устройстве мобильных сетей – доступ к интернету возможен только через Wi-Fi 6.

В активе Huawei MatePad Pro 10.8 присутствуют 10,8-дюймовый дисплей разрешением 2560x1600 точек, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, беспроводной зарядки 27 Вт и реверсивной зарядки мощностью 10 Вт. За звук отвечают 4 динамика Harman/Kardon. Также отметим поддержку стилуса M. Pencil и опциональную физическую клавиатуру.

Цена Huawei MatePad Pro 10.8 начинается от 3799 юаней за версию со 128 Гб встроенной памяти, аналогичный планшет с 256 Гб памяти оценен в 4299 юаней. Желающие получить цифровое перо в комплекте должны доплатить 1000 юаней.

. Купить Huawei MatePad Pro 10.8 можно будет в черном и белом цветах, пока только в Китае. Информацию о международном релизе производитель обещал сообщить позднее.