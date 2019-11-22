Телеком: Как не потеряться в большом городе - "Поисковый центр" от Билайн и Лиза Алерт

MForum.ru
22.11.2019,
Сегодня в Москве состоялась встреча представителей компании Билайн и поисково-спасательного отряда Лиза Алерт с представителями медиа.
Рассказывали о новом решении, предназначенном для помощи людям, потерявшимся в городе.
Самая распространенная причина того, что люди могут теряться в городе, где они прожили немало лет, это возрастные изменения памяти. Пожилые люди выходят из дома и забывают, в каком из домов они живут. Кто-то и вовсе отправляется "на работу", будто и не было 30 последних лет. Каждый 10-й человек в возрасте после 65 лет имеет признаки снижения качества памяти (деменции). Дело осложняется тем, что мягкая степень деменции незаметна близким.
Для этих людей высок риск потеряться даже в привычной им среде. И это постоянно происходит.
К счастью, многих находят, причем в большинстве случаев, живыми. И тогда возникает задача "обратного поиска" - найти родственников или опекунов найденного человека. Задача непростая, но чаще всего решаемая.
После того, как случается история с кем-то из близких, у людей возникает вопрос - что же делать, чтобы минимизировать возможность повторения треволнений. Есть ли какое-то техническое устройство, что-то вроде "маячка", который помог бы в любой момент времени отыскать члена семьи, предупредить возможные пропажи и поиски.
Отвечая на этот запрос, в Билайн создали специальное мобильное приложение "Поисковый центр" (пока что только для Android, но уже в декабре будет версия под iOS). Приложение многофункциональное, одна из функциональностей - оперативная связь с центром реагирования Лиза Алерт.
Приложение подразумевает, что в него вводят необходимую критическую медицинскую информацию о каждом члене семьи - группа крови, наличие аллергии и т.п. Теперь, если такого человека найдут, медики будут знать необходимые особенности его организма.
Приложение позволяет "главе семьи" в любой момент проверить - где находится тот или иной член семьи, причем позиционирование осуществляется либо энергоэффективным способом LBS (триангуляции по сигналам сети сотовой связи), либо с использованием спутниковой системы геопозиционирования.
Есть запись "треков", можно посмотреть информацию за несколько дней, даже недель, что позволяет понять, где обычно бывал пропавший человек. Можно затем выставить "зону", при выходе за пределы которой приложение будет сигнализировать об этом - опять же "главе семьи" или сразу в колл-центр Лизы Алерт.
В приложении есть также кнопка SOS, которая направляет экстренное сообщение, запрос помощи, главе семьи.
Важная особенность - приложение доступно абонентам всех мобильных операторов.
Что нужно, чтобы "подключить" своего ребенка или пожилого родственника к системе?
Нужен смартфон, он может быть из категории бюджетных, но на него должно быть загружено приложение "Поисковый центр".
Приложение не бесплатное, пользование им стоит 180 рублей в месяц, взимаемых не с каждого члена семьи, а только с пользователя "мастер-приложением", условного "главы семьи".
В Билайн говорят, что не собираются зарабатывать на приложении (см. на картинке схему распределения собранных средств), но хотели бы "обозначить ценность приложения".
Разработчик приложения: ООО Квантум А РУС и Билайн. Информация обрабатывается и хранится в ЦОД Билайн в Ярославле.
Установить приложение можно по ссылке:
Приложение родителя: play.google.com
Приложение ребенка: play.google.com
Пресс-релиз компании ВымпелКом
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теги: телеком Билайн ВымпелКом социальная ответственность бизнеса ЛизаАлерт
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Билайн и «Лиза Алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе
22 ноября 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Билайн (ПАО «ВымпелКом») и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» представляют совместно разработанное решение «Поисковый центр» (6+). Приложение ориентировано преимущественно на мониторинг перемещения в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья.
Ежегодно в России теряются более 120 000 человек. По данным «Лиза Алерт», порядка 65% пропавших – люди старшего возраста. Приложение разработано на основании опыта и наработок отряда, на протяжении 9 лет развивающего систему спасения пропавших.
В новое решение встроен прикладной функционал для ускорения поисковых работ и предотвращения несчастных случаев: детализированный трекер перемещений и история предыдущих перемещений, предустановленная анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого, возможность звонка на горячую линию непосредственно из приложения, кнопка SOS и оперативное реагирование на сигнал о помощи специалистов Центра поиска пропавших людей.
Точность определения местоположения в городской среде - 45 метров.
Григорий Сергеев, председатель ПСО «Лиза Алерт»: «Быстро меняющийся облик городов, новые застройки, новые линии метро, высокий темп жизни — все это в определенный момент становится настоящей ловушкой для людей старшего возраста – они перестают ориентироваться на местности. А если к этому прибавить возрастные изменения памяти и ухудшение ментального здоровья, то перед нами рисуется наглядная картина того, как по улицам наших городов сотнями ходят беспомощные потерявшиеся пожилые люди, которые остаются совершенно незаметными для остального населения. Окружающие просто не знают, что им нужна помощь. Если на одиноких детей общество более-менее готово реагировать, то старшие взрослые, которые активно перемещаются по улицам и внешне не выглядят дезориентированными, как правило, не вызывают беспокойства. Эта та проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно».
Наиболее распространенными причинами дезориентации в пространстве являются возрастные изменения и связанные с ними ментальные расстройства, кратковременная потеря памяти и другие. Как правило, эти ситуации застают близких врасплох: никто к этому не готов и не знает, что делать, если близкий начинает забывать правила безопасности и не сможет найти дорогу домой. По статистике в возрасте 65 лет от деменции страдает каждый десятый человек, а в возрасте 75 лет – каждый пятый.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»: «Наша задача – с помощью технологических решений способствовать созданию безопасной городской среды как на уровне одной семьи, так и на уровне общества в целом. Возрастное ухудшение здоровья, в том числе проблемы с потерей памяти, — это объективная реальность сегодняшнего мира, и нам необходимо научиться не только защищать наших старших от возможных несчастий, но и найти механизмы, чтобы сохранять качество жизни семьи в этой ситуации, создав эффективную систему заботы. Совместно с «Лиза Алерт» мы делаем следующий шаг в этом направлении – создаем технологическое решение для всего рынка».
Решение «Поисковый центр» доступно для абонентов всех операторов связи и представлено в двух вариантах: для детей и взрослых, нуждающихся в заботе.
Стоимость — 180 рублей в месяц, при этом две трети от полученных средств оператор передает на развитие Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и продвижение приложения в социальных сетях.
Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора* по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. (
Билайн за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны. Один из самых масштабных проектов по модернизации сети реализовывается в Москве и Московской области. В столице сеть 4G на данный момент обновлена более чем на 95%.
Презентация нового решения состоялась на территории городского клубного пространства «Мой социальный центр» на ул. Сергия Радонежского, 6. Локация выбрана не случайно это новый формат социальных учреждений Москвы, которые способствуют улучшению качества жизни старшего поколения горожан, позволяют им оставаться включенными в активную социальную жизнь.
На текущий момент решение «Поисковый центр» доступно для смартфонов с ОС Android и в ближайшее время будет доступно для iOS.
Установить приложение можно по ссылке:
Приложение родителя:
Приложение ребенка:
Разработчик решения – группа компаний «Квантум А РУС», обладающая большим опытом и наработками по реализации приложений и сервисов на основе GPS и LBS технологий.
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