Телеком: Как не потеряться в большом городе - "Поисковый центр" от Билайн и Лиза Алерт

22.11.2019, MForum.ru

Сегодня в Москве состоялась встреча представителей компании Билайн и поисково-спасательного отряда Лиза Алерт с представителями медиа.

Рассказывали о новом решении, предназначенном для помощи людям, потерявшимся в городе.

Самая распространенная причина того, что люди могут теряться в городе, где они прожили немало лет, это возрастные изменения памяти. Пожилые люди выходят из дома и забывают, в каком из домов они живут. Кто-то и вовсе отправляется "на работу", будто и не было 30 последних лет. Каждый 10-й человек в возрасте после 65 лет имеет признаки снижения качества памяти (деменции). Дело осложняется тем, что мягкая степень деменции незаметна близким.

Для этих людей высок риск потеряться даже в привычной им среде. И это постоянно происходит.

К счастью, многих находят, причем в большинстве случаев, живыми. И тогда возникает задача "обратного поиска" - найти родственников или опекунов найденного человека. Задача непростая, но чаще всего решаемая.

После того, как случается история с кем-то из близких, у людей возникает вопрос - что же делать, чтобы минимизировать возможность повторения треволнений. Есть ли какое-то техническое устройство, что-то вроде "маячка", который помог бы в любой момент времени отыскать члена семьи, предупредить возможные пропажи и поиски.

Отвечая на этот запрос, в Билайн создали специальное мобильное приложение "Поисковый центр" (пока что только для Android, но уже в декабре будет версия под iOS). Приложение многофункциональное, одна из функциональностей - оперативная связь с центром реагирования Лиза Алерт.

Приложение подразумевает, что в него вводят необходимую критическую медицинскую информацию о каждом члене семьи - группа крови, наличие аллергии и т.п. Теперь, если такого человека найдут, медики будут знать необходимые особенности его организма.

Приложение позволяет "главе семьи" в любой момент проверить - где находится тот или иной член семьи, причем позиционирование осуществляется либо энергоэффективным способом LBS (триангуляции по сигналам сети сотовой связи), либо с использованием спутниковой системы геопозиционирования.

Есть запись "треков", можно посмотреть информацию за несколько дней, даже недель, что позволяет понять, где обычно бывал пропавший человек. Можно затем выставить "зону", при выходе за пределы которой приложение будет сигнализировать об этом - опять же "главе семьи" или сразу в колл-центр Лизы Алерт.

В приложении есть также кнопка SOS, которая направляет экстренное сообщение, запрос помощи, главе семьи.

Важная особенность - приложение доступно абонентам всех мобильных операторов.

Что нужно, чтобы "подключить" своего ребенка или пожилого родственника к системе?

Нужен смартфон, он может быть из категории бюджетных, но на него должно быть загружено приложение "Поисковый центр".

Приложение не бесплатное, пользование им стоит 180 рублей в месяц, взимаемых не с каждого члена семьи, а только с пользователя "мастер-приложением", условного "главы семьи".

В Билайн говорят, что не собираются зарабатывать на приложении (см. на картинке схему распределения собранных средств), но хотели бы "обозначить ценность приложения".

Разработчик приложения: ООО Квантум А РУС и Билайн. Информация обрабатывается и хранится в ЦОД Билайн в Ярославле.

Установить приложение можно по ссылке:

Приложение родителя: play.google.com

Приложение ребенка: play.google.com

Пресс-релиз компании ВымпелКом

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теги: телеком Билайн ВымпелКом социальная ответственность бизнеса ЛизаАлерт