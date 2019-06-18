Телеком: Big Data МегаФон поможет искать пропавших людей

MForum.ru
18.06.2019,
МегаФон запустил платформу "МегаФон. Поиск" для розыска пропавших детей и взрослых. В ее основе - использование технологии "больших данных" и геопозиционирования. По заявлениям компании, использование этого решения сокращает время реагирования спасательных служб и помогает отыскать свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Эти заявления подтверждены практикой - за время проведения пилотного проекта МегаФон и АНО "Центр поиска пропавших людей" система помогала в успешных поисках более 60 человек.
фото: Pixabay.com
Полезное решение! Современный подход правоохранителей, которые стараются не начинать процесс поиска ранее, чем истекут 3 суток с момента исчезновения человека, никуда не годится. Для улучшения ситуации людей следует начинать искать как можно быстрее с момента их исчезновения. И если наше государство в этом не помощник, обществу придется искать решения, что называется, своими силами.
Как устроена и работает система "МегаФон. Поиск"?
После того, как, например, ребенок исчез "с радаров" родителей, они обращаются, например, в "Лиза Алерт", предоставляя соответствующие заявления. В частности, оговаривается, на распространение каких личных данных они согласны. Также опекуны или родители сообщают - в каком примерно районе по их мнению находился ребенок в момент пропажи.
Далее в ход вступает, в том числе, платформа "МегаФон. Поиск". Она анализирует круг людей, которые в момент пропажи человека могли бы находиться поблизости, и рассылает им сообщение с приметами, данными о возрасте пропавшего, его фото. С просьбой немедленно связаться со штабом поиска в случае, если есть какая-то информация по теме.
Систему разработали и протестировали совместно с МВД и "Лиза Алерт" в марте 2019 года. С 24 марта по 18 июня проходил пилотный проект с АНО "Центр поиска пропавших людей". Сообщения направлялись лишь тем абонентам МегаФон, которые давали согласие на получение информационных материалов при покупке SIM-карты.
В процессе тестирования платформы, было принято решение о расширении границ рассылки. Кроме Московской области, SMS стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а кроме информации о пропаже несовершеннолетних стали рассылать также сведения и о пропавших пожилых людях.
В среднем рассылки делались на 2 тысячи номеров (от 33 номеров до 3209 номеров). Подготовка списка номеров и рассылка занимает у платформы порядка 2 минут, при традиционном безкомпьютерном подходе - результат невероятный!
Достигнутые результаты впечатляют - в рамках пилотного проекта систему задействовали в поиске более 60 человек, во всех случаях результат был достигнут! Разумеется, речь не идет о том, что все сделала новая платформа, успешные поиски - это результат взаимодействия общественности и полиции, а также использования современных технических средств, в частности, платформы "МегаФон. Поиск".
Конечно, поиски были бы еще эффективнее, если бы не несовершенство существующего законодательства. На сегодня только правоохранительным органам доступна информация о точном геопозиционировании абонентов сотовой связи и тех, кто находится рядом с ними. Между тем, доступ к этой информации волонтеров-поисковиков в случаях, когда речь идет, например, о пропаже ребенка, мог бы существенно ускорить поиск, повысить его результативность. Здесь, на мой взгляд, требуется корректировка законодательства. Учитывая, что ежегодно в России пропадает до 100 тысяч человек из которых порядка 30 тысяч это дети, проблема оперативных и результативных поисков более, чем актуальна, а потому участие в них операторов с их технологическими ресурсами весьма похвально!
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пресс-релиз компании
«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людей
Красногорск, 18 июня 2019 г. Ведущий оператор цифровых возможностей МегаФон запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» - «МегаФон. Поиск», сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек.
Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в рамках Второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, который сегодня стартовал в Московской области.
Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.
Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33, а максимальное – 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.
«МегаФон.Поиск» - это новое слово в технологиях поиска, - говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». - Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».
«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис «МегаФон.Поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит Геворк Вермишян. – Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно. Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами».
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теги: телеком МегаФон услуги социальная ответственность бизнеса Big Data
© Алексей Бойко,
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