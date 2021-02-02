Пресс-релиз: Сотрудничество Билайн и "ЛизаАлерт": итоги 2020

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Пресс-релиз: Сотрудничество Билайн и "ЛизаАлерт": итоги 2020

02.02.2021, MForum.ru

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2 февраля 2021 года, Москва – Билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят итоги 2020 года в контексте оценки использования технологий для поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей.

 

 

 

В 2020 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей. 23 294 человек были найдены живыми, 2 698 человека – погибшими, 1 391 человек остались не найденными. Для привлечения волонтеров на спасательные операции с помощью сервиса SMS-информирования Билайн было разослано 9,7 млн SMS, горячая линия по поиску пропавших людей, организованная оператором специально для «ЛизаАлерт» в 2012 году, только за 2020 год приняла порядка 70 000 звонков.

Решение «Beeline AI - Поиск людей» (0+), анализирующее изображения с беспилотных летательных аппаратов и позволяющее в разы увеличить скорость анализа территории, обработало более 650 тыс. снимков. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства на территории поиска. Силами группы просмотра и анализа отсмотрена площадь 336 квадратных километров, общая длина треков беспилотных летательных аппаратов, используемых на поисках, составила 15 тыс. км. Всего с воздуха найдено 27 человек.

По статистике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в 2020 году от общего количества пропавших более 76% людей пропало или потерялось в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% – в природной зоне (болота, горы, леса и т.д.). Мужчины теряются практически в 2 раза чаще, чем женщины. При этом наибольшее количество мужчин пропадает в возрасте от 30 до 40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют люди старше 80 лет, поэтому «ЛизаАлерт» и Билайн рекомендуют использовать функции современных устройств для мониторинга родственников, которым может потребоваться помощь в связи с особенностями здоровья.

«Потеряться – не значит пропасть» – совместный сервис SMS-информирования Билайн и «ЛизаАлерт» по привлечению волонтеров в локальную зону проведения поисковых мероприятий. Сервис https://lizaalert.beeline.ru/ разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года. Всего за время работы сервиса было разослано более 13 млн SMS-сообщений. Сервис работает для абонентов всех операторов связи, на него подписано порядка 70 000 человек в 57 регионах России. Большая часть подписчиков рассылки находится в Москве и Московской области (15 015 человек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8 701 человек).

Билайн и «ЛизаАлерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS-оповещений, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.

Статистика предоставлена по данным внутренней аналитики ПСО «ЛизаАлерт» и ПАО «ВымплеКом».

*«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.

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теги: телеком ЛизаАлерт Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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22.11. [Новости компаний] Телеком: Как не потеряться в большом городе - "Поисковый центр" от Билайн и Лиза Алерт / MForum.ru

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