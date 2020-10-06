AI: Технология "Beeline AI - Поиск людей" помогла спасти первого потерявшегося

06.10.2020, MForum.ru

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" нашел первого заблудившегося в лесу человека с помощью летающего беспилотника и нейросети "Beeline AI - Поиск людей", разработанной специалистами Билайн.

На днях, в конце сентября, пожилой мужчина, житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 километрах к западу от центра Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о его пропаже поступила лишь через сутки после исчезновения, а это чрезвычайно поздно для старта спасательной операции. Добавим к этому холодные ночи, снижающие шансы на спасение и труднопроходимую болотистую местность, покрытую множеством молодых деревьев, затрудняющих работу поисковых групп на земле.

С 2018 году в ситуациях, когда необходимо обследовать большие открытые, но труднодоступные участки, поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт использует летающие беспилотники для визуального осмотра территории для того, чтобы выработать оптимальную стратегию поиска. В 2019 году в Билайн разработали специализированное решение "Beeline AI - Поиск людей". Это решение помогает в разы сократить время, которое затрачивается на просмотр результатов аэрофотосъемки, высвобождая людей для других поисковых работ.

В рамках поиска пропавшего нейросеть провела анализ 1079 фотографий, сделанных с дронов. Среди них был обнаружен предполагаемый "объект поиска". По вычисленным координатам немедленно отправилась поисковая группа, которая подтвердила, что объект идентифицирован правильно, и эвакуировала пострадавшего.

Решение "Beeline AI - Поиск людей" на первом этапе отсеивало фотографии, где наверняка нет объекта поисков или следов присутствия человека (следы, костры и так далее). Это помогало сосредоточить усилия добровольцев на анализе фотографий, где с высокой степенью вероятности, присутствовали какие-то "подозрительные" изображения, которые потенциально могли бы помочь в поиске.

Обновленное решение анализирует снимки параллельно с проведением поисковых работ и выводит оповещения пилотам в случае, если ИИ обнаруживает на снимке какие-то следы пребывания людей или похожие на них объекты. Кроме того, за 2020 год нейросеть дополнительно обучили на 6000 размеченных снимках, что повысило точность распознавания людей нейросетью.

Обновленное приложение работает под ОС Windows, есть его версия для работы на процессоре без использования видеокарты, масштабируется для использования в региональных подразделениях.

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теги: искусственный интеллект Билайн ВымпелКом социальная ответственность бизнеса ЛизаАлерт