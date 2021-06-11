AI: Билайн измерит глубину ям на дорогах общего пользования

MForum.ru

AI: Билайн измерит глубину ям на дорогах общего пользования

11.06.2021, MForum.ru

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Билайн сообщает, что совместно "с одним из регионов России" запустит пилотный проект - нейросеть, обученная в компании, будет искать неровности и ямы на автодорогах общего пользования с помощью фотографий дорожного полотна, сделанных с борта летающего беспилотника. Нейросеть должна будет не только выявить участки с ямами и другими неровностями, но и определить глубину каждой ямы.

 

Photo by Caleb Woods on Unsplash

 

Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн:

«Технологии искусственного интеллекта (ИИ) окружают нас повсеместно и облегчают нашу жизнь. Они используются в медицине, финансовом и коммерческом секторах, в тяжелой и легкой промышленности и даже в обеспечении безопасности граждан. ИИ способен систематизировать и анализировать большие объемы данных и существенно сокращать время на принятие важных решений. Мы планируем использовать нейросеть для поиска ям на дорогах общего пользования. Это позволит быстрее искать неровности, классифицировать их и тем самым снизить аварийность».

Технология использования данных, собираемых с борта летающего беспилотника - не новость. Подходы могут быть различными, например, используются стереокамеры или LIDAR. Известны российские программные решения, например, для определения объемов проведенных земляных работ, их соответствия запланированным. Для исследования протяженных линейных объектов используют беспилотники самолетного типа, для обследования локальных участков достаточно обычного мультикоптера.

Интересно, что будет происходить с данными обследований - хотелось бы, конечно, чтобы в случае выявления множественных проблем дороги ее восстанавливали бы комплексно, а не столь распространенным у нас квадратно-гнездовым способом.

Билайн, как видим, расширяет применение своей нейросети. Уже не первый год идет эксплуатация разработанного в Билайн решения по анализу снимков с дронов для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Искусственный интеллект ищет на снимках потерявшихся людей или следы их присутствия. За два года применения Beeline AI "с воздуха" было найдено 27 человек. Для этого только в 2020 году AI проанализировал 650 тысяч снимков, которые "покрыли" территорию 330 тысяч кв.км.

Подписано соглашение между Билайн и Федеральным исследовательским центром "Информатика и управление" РАН о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из первых совместных проектов станет разработка сервиса текстовой аналитики на основе методов AI.

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теги: телеком Билайн Вымпелком нейросеть AI искусственный интеллект

© Алексей Бойко, MForum.ru

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