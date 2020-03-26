Статистика: Хроники эпидемии или как меняется статистика. Данные МегаФон

MForum.ru
26.03.2020,
Операторская BigData позволяет следить за тем, как поначалу легкомысленное отношение москвичей к эпидемии постепенно меняется на более серьезное. Кто-то переоценивает степень угрозы, начиная воспринимать ее как более серьезную, за кого-то решают власти и работодатели. И все же, судя по цифрам, говорить о том, что Москва перешла на карантин, пока не приходится, хотя тренд, что называется, положительный.
Итак, МегаФон проанализировал обезличенные данные перемещения абонентских устройств по Москве и за ее пределы. Как же сказался массовый перевод сотрудников на удаленку на трафике и образе жизни москвичей?
50% жителей Москвы сократили перемещения по городу - и пешком, и на транспорте. 32% стали передвигаться меньше на треть, а 24% абонентов - более чем на 50%, оставаясь в пределах своего дома и ближайших магазинов. Можно предположить, что это те, кто работает дома. 24% это лишь каждый четвертый, что вряд ли достаточно для минимизации распространения вируса.
Уезжают из Москвы. К сожалению, в данных компании не говорится о том, насколько велик процент людей, которые решили на время покинуть столицу. Из тех, кто это сделал, более 45% переместились на расстояние более 25 км от Москвы. При этом растет число людей, которые уехали сравнительно далеко - на расстояния от 100 км уехало на 20% больше людей, чем неделей ранее. Впрочем, перемещаются абоненты и из Москвы в Подмосковье, число тех, кто оседает в зоне 50-100 км, выросло на 12%.
Люди перемещаются в спальные районы. В пределах третьего транспортного кольца голосовой трафик сократился в среднем на 15% (не так уж много), а в пределах МКАД и в ближнем Подмосковье он растет и уже вырос на 20%. Это уже ощутимая для сети нагрузка, но сети в Подмосковье рассчитаны на существенно большие объемы трафика, который потребляется во время дачного сезона, так что вряд ли это станет проблемой.
Люди сокращают поездки в метро. Поток абонентов МегаФон по-сравнению с аналогичным значением в феврале уменьшился на 36%. Хочется надеяться, что динамика сокращения перемещений сохранится и в ближайшие недели.
Растет потребление фиксированного ШПД. В домохозяйствах рост объема потребления дневного итернет-траифка составил 40%, если сравнивать с докризисными значениями для будних дней. К счастью, трафик пока что остается существенно ниже вечернего, что позволяет не волноваться, что сеть может перегрузиться. И даже если все клиенты домашнего интернета поднимут дневной трафик до вечерних значений или чуть более, сетевая инфраструктура справится, обещают в МегаФон.
А вот еще подробности от пресс-службы МегаФон.
"Основной драйвер роста – мультимедийные социальные сети, в частности Youtube. При любом сценарии технические возможности нашей сети позволяют обеспечивать комфортную работу интернета в условиях растущей нагрузки. Большинство наших клиентов – частные домохозяйства, поэтому часы наибольшей активности по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов. В это время фактически трафик почти удваивается по сравнению с дневной загрузкой, и при этом у нас сохраняется достаточный резерв ёмкости на каналах. Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером и даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий.
Кроме того, многие российские онлайн-кинотеатры используют технологию CDN (Content Delivery Network). Она существенно сокращает загрузку магистральных каналов связи, потому что копии наиболее востребованных роликов, фильмов и сериалов хранятся в ближайшем к абоненту дата-центре. CDN использует онлайн-кинотеатр «МегаФон ТВ», YouTube и другие сервисы, поэтому европейского сценария по ограничению HD-контента в России ожидать не стоит".
Можно ли ожидать перегрузки сети? В МегаФон уверены, что это маловероятно и я с таким прогнозом согласен:
"Решения вроде VPN или VDI, которые используются для удаленного доступа, требуют совсем небольшой пропускной способности канала – 3-5 Мбит/с. Таким образом, трафик рабочего места офисного сотрудника в 2-3 раза меньше, чем нужно для просмотра онлайн-видео в формате высокой четкости.
Кроме того, весь технологический трафик замыкается в контуре ресурсов компании, а удаленное рабочее место используется в основном для доступа сотрудника к приложениям, которые используют внутренние технологические ресурсы".
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теги: МегаФон тренды трафик загрузки эпидемия
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