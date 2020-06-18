5G: Deutsche Telekom строит 5G в Германии рекордными темпами

MForum.ru
18.06.2020,
Пока у нас все радуются отказу всего лишь от одного из череды неумных решений последних лет, в Германии развивают 5G по-настоящему ударными темпами.
В компании Deutsche Telekom, которая запустила 5G в Германии в коммерческую эксплуатацию еще в сентябре 2019 года, уверены, что новая технология настолько важна, что развивать сети 5G следует ударными темпами. И даже эпидемия ковида-2019 этому не помешала, сегодня оператор заявляет о готовности уже 12 тысяч (!) базовых станций 5G.
Благодаря этому в зоне охвата сетей 5G в Германии к середине июля 2020 окажется 50% населения страны. Результат достойный не только на фоне в целом спящей Европы, но и при сравнении с передовыми державами мира, которые также строят 5G не жалея сил и средств.
Этим Deutsche Telecom не удовольствуется, до конца 2020 года оператор обещать запустить 40 тысяч "антенн" 5G.
На текущий момент, по оценкам оператора, 16 млн человек в Германии могут использовать 5G.
Что же, это заслуга не только оператора. Руководство Германии было настолько разумным, чтобы обеспечить операторов страны соответствующими возможностями. В частности, оператор получил возможность приобрести частоты в "золотом диапазоне" 3.6 ГГц (целых 90 МГц!) и в диапазоне 2.1 ГГц. И теперь он может строить и строит качественную сеть с хорошим покрытием и запасом по емкости.
Пока что для размещения баз 5G используются те же сайты, что и для 2G/LTE, но есть планы и на "денсификацию", то есть размещение большего числа баз 5G, чем сейчас есть баз LTE. Особенно актуальным это станет, когда начнется использования диапазона миллиметровых волн.
К середине июля 2020 года (не 2024-го, нет) сеть 5G в Германии будет доступна уже в 1000 городов и городков, так что не слушайте тех, кто рассказывает успокоительные басни про то, что операторы в других странах якобы еще не начали толком строить масштабные сети 5G. Они не только начали, они уже прошли значительную часть пути. В отличие от российских.
С каждым днем все более диким явлением выглядит вынужденная пассивность российских операторов. Не получая от регулятора частот под 5G и иных необходимых решений и разрешений, они вынуждены продолжать зарывать средства в развитие инфраструктуры LTE. Те средства, которые можно было бы с большей эффективностью вложить в 5G. Про идейки типа "единого инфраструктурного" я уже и вовсе промолчу.
Давайте не будем забывать, что Россия существует не в вакууме, и что в те месяцы и годы, пока наш телеком вынужденно стоит на месте в теме 5G, ссылаясь на занятость частот военными, а также на фантазии о 100% "импортзамещении", передовые страны активно развивают свою телеком-инфраструктуру, уходя в будущее и оставляя нас позади. Может ли наша страна и дальше продолжать тянуть с предоставлением операторам частот и началом стройки 5G?
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теги: Германия 5G пятое поколение
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