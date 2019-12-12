5G: Telefónica Deutschland выбрала Huawei и Nokia для развертывания радиоподсистемы 5G

MForum.ru
12.12.2019,
Компания Telefónica Deutschland рассказала о своих планах в области 5G и, в частности, сообщила о заключении контрактов с Nokia и Huawei на поставку радиоподсистемы 5G.
Оператор ссылается на проверенные временем отношения и заявляет, что не видит необходимости ничего менять. Что же, выбирая одним из поставщиков Huawei, оператору придется дождаться прохождения решением новой процедуры "сертификации безопасности" в соответствии с требованиями немецкого законодательства, которое еще не полностью готово.
Решение о том, кто поставит компании решение ядра сети будет принято в 2020 году. Сохраняется также возможность того (я бы ее оценил, как небольшую), что правительство еще может запретить закупку решений Huawei, либо создаст сложности на пути желающих применять такое решение. Что же, в этом случае Telefónica Deutschland сможет переориентироваться на Ericsson.
Оператор также рассказал о своих планах на ближайшие годы. Среди основного - планы реинвестирования 17-18% доходов в расширение сети 4G/LTE и в начало развертывания сети 5G. Это решение заставит компанию снизить размер выплачиваемых дивидендов, что может огорчить некоторых инвесторов. С другой стороны, все должны понимать, что денежные ресурсы ограничены и, раз уж нужно наращивать инвестиции, придется чем-то жертвовать.
Источник: telecoms.com
Подробнее о 5G за рубежом. Подробнее о Huawei и ее контрактах в области 5G.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Telefónica Deutschland Германия пятое поколение Nokia Huawei
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