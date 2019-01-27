Телеком: В Германии может появиться 4-й оператор 5G

27.01.2019, MForum.ru

В Германии пока нет ни одного оператора 5G, но три крупнейших оператора страны намерены закупить частоты для развертывания сетей 5G. Неожиданно к ним решил присоединиться MVNO.

О планах подать заявку на аукцион, где германским операторам будут продавать частот 5G, заявила компания 1 & 1 Drillisch. Если федеральное агентство BNetzA примет заявку, в Германии может появится четвертый мобильный оператор.

Компания 1 & 1 Drillisch договорилась с консорциумом европейских банков о предоставлении кредитной линии на 2.8 млрд евро вдобавок к финансированию, которое намеревается предоставить основной акционер - United Internet. На эти средства планируется приобрести частоты и оборудование, достаточное для развертывания сети, также будет задействован свободный денежный поток виртуального оператора. Компания предупредила, что может изменить дивидендную политику, если средств не будет хватать для запуска.

На текущий момент 1 & 1 Drillisch действует как MVNO на сети Telefonica Germany (бренд O2), обслуживая порядка 9 млн клиентов. Компания попыталась добиться от регулятора специальной оговорки в правилах аукциона, которая бы заставляла всех других операторов предоставлять услуги национального роуминга новому участнику рынка, но пока что регулятор решил, что требовать этого от других операторов неправильно, так что 1 & 1 придется договариваться о роуминге самостоятельно с каждым из конкурентов. Впрочем, если переговоры сорвутся, регулятор еще может сказать свое веское слово.

Как и три действующих оператора сотовой связи, 1 & 1 Drilisch подал иск к регулятору, протестуя против окончательных условий аукциона.

По материалам источника: telecompaper.com.

Странно, но экономные немцы не пытаются заниматься созданием "единого инфраструктурного" оператора, напротив, они готовы и дальше поддерживать на рынке конкурентную ситуацию. Правительство немало поработало над этим, занимаясь своевременной расчисткой частот, которые будут проданы операторам - это и 60 МГц в диапазоне 2100 МГц и 400 МГц в 3.4-3.8 ГГц, а также частоты в диапазоне 26 ГГц - 3.25 ГГц).

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