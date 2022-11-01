5G: Операторы Германии быстро наращивают покрытие 5G

MForum.ru
01.11.2022,
O2 Telefonica на этой неделе сообщила, что покрытием ее сети 5G охвачено уже 75% населения Германии. Даже с учетом высокой урбанизации, показатель неплохой. Особенно, если учесть, что согласно планам компании намечалось к концу года достичь охвата всего в 50%. Конкуренты не спят, что и побудило O2 ударно строить покрытие 5G.
O2 Telefonica развивает 5G в Германии разумно комбинируя диапазоны - такие города как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Кельн обеспечены в основном покрытием 5G 3.6 ГГц, а в сельской местности оператор строит сеть 5G с использованием диапазона 700 МГц.
Vodafone Deutshland поспешила сообщить, что его сеть 5G теперь охватывает 60 млн человек, что на пару процентных пунктов ниже, чем 75% населения. Этот оператор также опередил собственные планы. Якобы этому поспособствовала затянувшаяся хорошая погода в начале осени.
Vodafone Deutshland строит также 5G SA (под брендом 5G+), в зоне ее покрытия уже 20 млн человек, примерно четверть населения страны.
Источник: telecoms.com
А что у нас в России по части 5G? Ничего нового - частоты не расчищены, лицензии не выданы, тема 5G отложена "на потом".
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теги: #телеком #5G #5GSA #Германия пятое поколение
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