5G: Германия обеспечила покрытием 5G 100 Мбит/с абонентам почти все домохозяйства страны

MForum.ru

5G: Германия обеспечила покрытием 5G 100 Мбит/с абонентам почти все домохозяйства страны

17.01.2023, MForum.ru

Декабрь 2022 года был напряженным месяцем для операторов 4G/5G Германии, т.к. он являлся контрольной точкой в плане выполнения обязательств по покрытию, которыми обременил регулятор лицензии 5G, выданные операторам. Об этом сообщает lightreading.com

 

 

Ранее в 2022 году Telefónica (O2) явно отставала от конкурентов по части внедрения 5G в "золотом диапазоне" 3.6 ГГц. До 31 декабря 2022 года операторы Германии должны были представить регуляторам цифры, подтверждающие, что они выполнили одно из основных лицензионных требований - обеспечить не менее 98% домохозяйств в каждой из федеральных земель доступом со скоростью не менее 100 Мбит/с в сети 4G или 5G. Была даже некоторая интрига, поскольку на 5 декабря 2022 года ни один из трех операторов Германии еще не выполнил свои обязательства: Telefónica не обеспечивала достижение этого показателя в 6 землях, Deutsche Telekom - в 4-х, Vodafone - в 3-х.

За оставшиеся дни декабря произошло не иначе как рождественское чудо, все три оператора заявили, что достигли заданного показателя охвата в 98% во всех 16 федеральных землях. Отстает от графика разве что новый оператор 1&1, который предупредил о задержках и обещает нагнать график в 2023 году.

Безусловно остаются еще "белые пятна" на карте Германии, где покрытие не отвечает требованию доступности услуг со скоростями не менее 100 Мбит/с. В частности, у Telefonica на январь 2023 года - 106 таких "белых пятен". В ноябре 2022 года их насчитывалось, так что их "закрытие" идет ударными темпами, хотя не всегда путем установки еще одной базовой станции, иногда операторы отделаются настройкой секторов покрытия соседних базовых станций.

У DT, по ее данным, сеть 5G охватывает 94% населения Германии (не путать с 98% домохозяйств). Для этого поддержка 5G включена на более, чем 80 тысячах BS, около 8 тысяч из них - это BS 3.6 ГГц. К 2025 году оператор надеется обеспечить охват 5G в 99% населения.

По данным Telefónica, ее сеть 5G охватывает 75% населения страны. У Vodafone Germany охват составил 80%, для этого размещено оборудование 5G на 12 тысячах площадок, где размещено 36 тысяч BS.

Регулятор обещает критически подойти к отчетам, проверить их до марта и если окажется, что кто-то, мягко говоря, приврал, обещает наложить штрафы.

В целом, похоже, можно констатировать, что покрытие 5G в Германии построено и теперь остается его только улучшать в отдельных точках.

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теги: пятое поколение Германия 100Мбит/с охват покрытием покрытие 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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