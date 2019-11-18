Телеком: Число публично анонсированных контрактов в области 5G компании Ericsson достигло 31

18.11.2019, MForum.ru

Компания Ericsson сообщила о новых публично анонсированных контрактах на поставку решений 5G.

Неполный список контрактов Ericsson в области 5G выглядит так:

Австралия, Optus Австралия, Telstra (запущена 2019.05.28 в 10 австралийских городах с планами охвата до 35 в течение года, 3.5ГГц, ) Бахрейн, Batelco (запущена 2019.06.03, начали с FWA, с июля 2019 - смартфон) Бахрейн, Zain (подписан 2019.11, план запуска до конца 2019) Германия, Vodafone (запущена 16.07.2019 более, чем в 20 городах, планы охвата более 20 млн человек в Германии на конец 2021 года) Дания, TDC Дания, Telenor Ирландия, Eir (запущена, около 100 сайтов в 10 городах, планы развернуть еще 100, мобильные и FWA услуги) Ирландия, Vodafone (запущена в 5 городах, 3.5 ГГц, B2B & B2C) Испания, Vodafone Spain (планы запуска в среднем частотном диапазоне) Италия, TIM (запущена в Риме, Турине и Неаполе, 3.6-3.8 ГГц) Италия, Wind Tre Канада, GCI Катар, Ooredoo Qatar (запущена в Доха, 3.5ГГц, FWA + мобильные устройства) Китай, China Unicom (нет в списке публично анонсированных) Норвегия, Telenor Норвегия, Telia ОАЭ, Etisalat UAE (запущена, покрытие - территория Дубаи) Объединенное королевство, O2 UK (запущена в Лидсе, Кардифе, Эдинбурге и Белфасте, будет расширена на другие города Англии, Шотландии, Северной Ирландии). Объединенное королевство, Vodafone UK Россия, Tele2 (нет в списке публично анонсированных, хотя объявлялось во время MWC2019 о подписании контракта) Румыния, DiGi (запущена в Бухаресте, пока что используются уже имевшиеся у оператора частоты) Саудовская Аравия, STC (планы запуска в средних частотах) США, AT&T (запущена в 12 городах, 39ГГц, мобильные роутеры) США, Sprint (запущена 2019.05.30, решение Ericcson используется в Атланте, Далласе, Хьюстоне и Канзасе) США, T-Mobile (запущена, на решении Ericsson в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе) США, US Cellular (запущена) США, Verizon Wireless (запущена в 2 городах, 28ГГц, абонентские устройства представлены смартфонами) США, RINA Wireless Финляндия, Elisa (запущена в июне 2019 в Тампере, Турку, Хельскинки и Jyvasyla) Швейцария, Swisscom (запущена 2019.04.11 в Базеле, Берне, Chur, Давосе, Женеве, Лозанне и Цюрихе, на первой фазе планируется охватить до 54 городов, 3.5ГГц, мобильный и FWA) Швеция, Telenor Южная Африка, MTN (планы запуска 5G в 2020 году) Южная Корея, KT Corp. (запущена 2019.04.03, 3.5ГГц, общенациональное покрытие с фокусом на основные города) Южная Корея, SK Telecom (запущена 2019.04.03, 3.5ГГц, общенациональное покрытие с фокусом на основные города) Южная Корея, LG Uplus (запущена) Япония, KDDI Япония, Softbank (радиоподсистема, подписан контракт в мае 2019)

Выделены операторы, которые запустили 5G с использованием решений Ericsson, но данные о которых отсутствуют в списке операторов, контракты 5G с которыми публично анонсированы.

Всего у Ericsson 76 коммерческих соглашений в области 5G.

Текущее состояние дел можно уточнить на сайте Ericsson: запущенные сети 5G, публично анонсированные контракты.

Из последних пополнений отмечу южноафриканского оператора MTN, с которым Ericsson на прошлой неделе заключил контракт на поставку 5G радио, транспорта и коры. Ericsson не будет эксклюзивным поставщиком, так что часть решений поставит кто-то из конкурентов, кроме того в MTN тепло высказываются в отношении Open RAN. Развертывание сети 5G MTN планирует начать в 2020 году. / telecoms.com

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теги: телеком 5G пятое поколение Ericsson