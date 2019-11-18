Телеком: Число публично анонсированных контрактов в области 5G компании Ericsson достигло 31

MForum.ru
18.11.2019,
Компания Ericsson сообщила о новых публично анонсированных контрактах на поставку решений 5G.
Неполный список контрактов Ericsson в области 5G выглядит так:
Выделены операторы, которые запустили 5G с использованием решений Ericsson, но данные о которых отсутствуют в списке операторов, контракты 5G с которыми публично анонсированы.
Всего у Ericsson 76 коммерческих соглашений в области 5G.
Текущее состояние дел можно уточнить на сайте Ericsson: запущенные сети 5G, публично анонсированные контракты.
Из последних пополнений отмечу южноафриканского оператора MTN, с которым Ericsson на прошлой неделе заключил контракт на поставку 5G радио, транспорта и коры. Ericsson не будет эксклюзивным поставщиком, так что часть решений поставит кто-то из конкурентов, кроме того в MTN тепло высказываются в отношении Open RAN. Развертывание сети 5G MTN планирует начать в 2020 году. / telecoms.com
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теги: телеком 5G пятое поколение Ericsson
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