5G: Сети 5G во Вьетнаме охватывают уже четверть населения

MForum.ru
16.07.2025,
Три крупнейших оператора связи Вьетнама – Viettel, VNPT и MobiFone, ускорили строительство покрытия 5G, развернув в общей сложности более 11 тысяч БС, которые охватывают около 26% населения. Такие данные представил местный регулятор – VNA. Это порядка 7.7% от 143 тысяч базовых станций 4G/LTE.
Viettel, первым во Вьетнаме, запустил 5G лишь в октябре 2024 года, но уже насчитывает 6 млн абонентов 5G (на конец 2024 года их было 2.3 млн) и планирует нарастить количество подключений 5G до 10 млн к концу 2025 года. В 2025 году оператор планирует развернуть 20 тысяч БС 5G. Поставщиками выступают Nokia и Ericsson, между которыми страна поделена по регионам. Как ожидается, это повысит скорости передачи данных более, чем в 2.5 раза. Кроме того, Viettel разрабатывает широкую экосистему приложений на базе 5G, особенно в сегменте B2B. Есть планы на развертывание 5G SA.
У VNPT (VinaPhone), тоже запустившего 5G в 2024 году, пока что более 3 млн активных абонентов 5G (на декабрь 2024 года было 0,177 млн). Оператор сотрудничает с такими вендорами как Nokia, Ericsson и M1, чтобы изучить новые возможности в области передачи данных, платформ ИИ, сетевых API и вертикальной интеграции услуг.
Mobifone привлек более 2.5 млн активных пользователей и планирует. В июле 2024 года он получил 100 МГц в диапазоне 3.8 ГГц. Компания планирует развернуть еще 10 тысяч БС 5G, ориентируясь в основном на крупные города и центры провинций, но постепенно расширяет покрытие и на «коммуны» по всей стране.
Регулятор VNA пока что считает, что 5G во Вьетнаме не набрала желательного проникновения. Операторы сосредоточены в основном на покрытии городов (вот так сюрприз ^^), многие компании и потребители все еще предпочитают более зрелые по покрытию сети 4G/LTE, которые во Вьетнаме охватывают 99,8% населения.
Вендоры, в лице гендиректора Ericsson Vietnam, стараются убедить регулятора и операторов развертывать 5G и 5G SA, что «необходимо для максимального раскрытия потенциала технологии». Кроме того, по его мнению, необходимо расширить покрытие с использованием частот в среднем диапазоне.
В Huawei Vietnam говорят, что операторам следует заняться оптимизацией существующей инфраструктуры, одновременно расширяя экосистемы услуг. 5G, по мнению китайцев, открывает новые возможности получения дохода благодаря B2B.
В Министерстве информации и коммуникаций Вьетнама (MIC) ставят целью обеспечить покрытие 5G для 99% населения еще до конца 2025 года со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с. Оптимистично, но мало реалистично. Чтобы ускорить процесс, правительство Вьетнама предлагает операторам связи финансовую поддержку в размере 15% от стоимости оборудования, которая будет предоставлена операторам, успевшим ввести в эксплуатацию не менее 20 тысяч БС 5G до конца 2025 года.
по материалам LightReading
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теги: Вьетнам пятое поколение
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