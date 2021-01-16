5G:Во Вьетнаме не разрешат продавать телефоны без поддержки 4G/5G с июня 2021 года

16.01.2021, MForum.ru

Смартфоны, продаваемые во Вьетнаме, должны будут обеспечивать поддержку 4G/5G в соответствии с новыми национальными стандартами, которые вступят в силу в июле 2021 года. Соответствующее предложение в стандарт внес национальный регулятор Vietnam Telecommunications Authority (VNTA).

Министерство предложило операторам Viettel, VinSmart, Bkav и VNPT задуматься об отечественном производстве решений для поддержки 5G, поскольку их импорт окажется дороже.

Звучит знакомо? Что же, посмотрим, как это получится у вьетнамцев. Так или иначе, во Вьетнаме планируют запустить покрытие 5G национального масштаба. К 2030 году.

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теги: телеком Вьетнам регулирование 5G пятое поколение