5G NSA: Bluesky Communications и Ericsson запустили сеть 5G на Американском Самоа

17.02.2024, MForum.ru

Bluesky Communications и Ericsson запустили сеть 5G NSA на Американском Самоа в рамках контракта на модернизацию сетей 3G, 4G оператора. Население островного государства Американского Самоа - порядка 50 тысяч человек, площадь суши - 199 кв.км, столица - Паго-Паго. Для абонентов этот запуск означает, прежде всего, повышение скоростей мобильной передачи данных. Источник: developingtelecoms

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теги: пятое поколение 5G NSA Американское Самоа Ericsson

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