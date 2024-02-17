5G NSA: Bluesky Communications и Ericsson запустили сеть 5G на Американском Самоа

MForum.ru
17.02.2024,
Bluesky Communications и Ericsson запустили сеть 5G NSA на Американском Самоа в рамках контракта на модернизацию сетей 3G, 4G оператора. Население островного государства Американского Самоа - порядка 50 тысяч человек, площадь суши - 199 кв.км, столица - Паго-Паго. Для абонентов этот запуск означает, прежде всего, повышение скоростей мобильной передачи данных. Источник: developingtelecoms
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теги: пятое поколение 5G NSA Американское Самоа Ericsson
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