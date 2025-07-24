5G SA: T-Mobile US запустила поддержку L4S на базе 5G-Advanced

MForum.ru

5G SA: T-Mobile US запустила поддержку L4S на базе 5G-Advanced

24.07.2025, MForum.ru

Речь идет о коммерческой реализации технологии L4S, призванной обеспечить сверхнизкие задержки и минимизацию потерь пакетов данных.

Возможность внедрить эту технологию появилась у T-Mobile US за счет развертывания автономного ядра 5G SA и общенационального покрытия 5G-Advanced. Это создало основу, поверх которой можно внедрять различные высокопроизводительные приложения апдейтом ПО без замен оборудования. Пока что поддержка L4S развернута лишь на части сети, но уже в ближайшие недели оператор планирует обеспечить развертывание L4S на всей сети 5G-Advanced.

🎓 L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable throughput) — это технология, которая позволяет значительно снизить задержки и потери пакетов в сети. Она основана на улучшенной схеме управления трафиком, которая обеспечивает более эффективное использование пропускной способности сети. В основе реализации – стандарты IETF RFC 9330 / 9331, позволяющие снизить задержки распространения сигнала в сети 5G-Advanced в 5-10 раз, до 1-2 мс даже при высокой загрузке канала.

В частности, L4S использует единую очередь с приоритезацией на основе ECN-меток (Explicit Congestion Notification). Это позволяет обеспечить приоритет для критически важных данных (например, видео и голосовых звонков), уменьшая задержки и джиттер. Если традиционный TCP подразумевает ориентацию на потери пакетов, после чего запускается регулирование скорости передачи, то в L4S используются метки ECN в заголовках IP-пакетов, чтобы предупредить перегрузку и потери данных – это называют механизмом «раннего оповещения о перегрузке».

Механизм «честная очередь» (FQ-CoDel) динамически распределяет ресурсы канала между приложениями, предотвращая «забивание» канала одним сервисом (например, стримингом).

Кроме снижения задержек, от L4S ожидают также сниженный джиттер и минимализацию перегрузок в сети, что важно для поддержки таких сервисов, как облачные игры (Nvidia GeForce поддерживает L4S), видеозвонки (FaceTime и другие), дистанционное вождение (тесты с германской Vay), устройства XR (тесты с Qualcomm и Ericsson). L4S обеспечивает расширенные возможности для сегментирования сети (например, выделения «каналов» с гарантированной задержкой для промышленных IoT).

Конкуренты тоже не спят, в 2024 году году Verizon объединился с Ericsson для тестирования технологии L4S с планами внедрения поддержки этой технологии в 2026 году. В конце января 2025 года американский кабельный оператор Comcast объявил о тестовом запуске L4S в 6 городах США на своей сети фиксированного доступа.

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теги: пятое поколение 5G SA 5G-Advanced L4S технологии сотовой связи

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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