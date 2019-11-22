Телеком: Список коммерчески доступных сетей 5G на конец октября 2019 года

MForum.ru
22.11.2019,
50 операторов запустили один или несколько 3GPP 5G сервисов.
В целом на конец октября 2019 года 328 операторов в 109 странах сообщили, что инвестируют в 5G. Из них: 39 операторов запустили мобильные услуги 5G (36 полноформатных запусков, 3 запуска с ограниченной доступностью); 29 операторов запустили 3GPP-совместимые услуги 5G FWA (домашнего беспроводного ШПД), 19 - полноформатно, 10 с ограниченной доступностью.
Больше информации о 5G в разных странах.
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теги: телеком 5G пятое поколение число операторов число сетей GSA
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