Телеком: Список коммерчески доступных сетей 5G на конец октября 2019 года

22.11.2019, MForum.ru

50 операторов запустили один или несколько 3GPP 5G сервисов.

Австралия, Optus Австралия, Telstra Австрия, 3 Austria Бахрейн, Batelco Бахрейн, Viva Германия, T-Mobile Германия, Vodafone Ирландия, eir Ирландия, Vodafone Испания, Vodafone Италия, TIM Италия, Vodafone Катар, Ooredoo Катар, Vodafone Китай, China Mobile Китай, China Telecom Китай, China Unicom Корея, KT Corporation Корея, LG Uplus Корея, SK Telecom Кувейт, Ooredoo Кувейт, Viva Кувейт, Zain Латвия, Tele2 Лесото, Vodacom Мальдивы, Dhiraagu Монако, Monaco Telecom Новая Зеландия, Spark Объединенное королевство, 3 UK Объединенное королевство, EE Объединенное королевство, O2 Объединенное королевство, Vodafone Объединенные Арабские Эмираты, Du Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat Румыния, RCS & RDS (Digi Mobil) Румыния, Vodafone Саудовская Аравия, STC Саудовская Аравия, Zain США, AT&T Mobility США, Sprint США, T-Mobile US США, Verizon Wireless Уругвай, Antel Филиппины, Globe Финляндия, Elisa Финляндия, TeliaSonera Швейцария, Sunrise Communications Швейцария, Swisscom Эстония, Elisa Южная Африка, Rain

В целом на конец октября 2019 года 328 операторов в 109 странах сообщили, что инвестируют в 5G. Из них: 39 операторов запустили мобильные услуги 5G (36 полноформатных запусков, 3 запуска с ограниченной доступностью); 29 операторов запустили 3GPP-совместимые услуги 5G FWA (домашнего беспроводного ШПД), 19 - полноформатно, 10 с ограниченной доступностью.

Больше информации о 5G в разных странах.

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