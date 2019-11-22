Телеком: Список коммерчески доступных сетей 5G на конец октября 2019 года

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Телеком: Список коммерчески доступных сетей 5G на конец октября 2019 года

22.11.2019, MForum.ru

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50 операторов запустили один или несколько 3GPP 5G сервисов.

  1. Австралия, Optus
  2. Австралия, Telstra
  3. Австрия, 3 Austria
  4. Бахрейн, Batelco
  5. Бахрейн, Viva
  6. Германия, T-Mobile
  7. Германия, Vodafone
  8. Ирландия, eir
  9. Ирландия, Vodafone
  10. Испания, Vodafone
  11. Италия, TIM
  12. Италия, Vodafone
  13. Катар, Ooredoo
  14. Катар, Vodafone
  15. Китай, China Mobile
  16. Китай, China Telecom
  17. Китай, China Unicom
  18. Корея, KT Corporation
  19. Корея, LG Uplus
  20. Корея, SK Telecom
  21. Кувейт, Ooredoo
  22. Кувейт, Viva
  23. Кувейт, Zain
  24. Латвия, Tele2
  25. Лесото, Vodacom
  26. Мальдивы, Dhiraagu
  27. Монако, Monaco Telecom
  28. Новая Зеландия, Spark
  29. Объединенное королевство, 3 UK
  30. Объединенное королевство, EE
  31. Объединенное королевство, O2
  32. Объединенное королевство, Vodafone
  33. Объединенные Арабские Эмираты, Du
  34. Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat
  35. Румыния, RCS & RDS (Digi Mobil)
  36. Румыния, Vodafone
  37. Саудовская Аравия, STC
  38. Саудовская Аравия, Zain
  39. США, AT&T Mobility
  40. США, Sprint
  41. США, T-Mobile US
  42. США, Verizon Wireless
  43. Уругвай, Antel
  44. Филиппины, Globe
  45. Финляндия, Elisa
  46. Финляндия, TeliaSonera
  47. Швейцария, Sunrise Communications
  48. Швейцария, Swisscom
  49. Эстония, Elisa
  50. Южная Африка, Rain

В целом на конец октября 2019 года 328 операторов в 109 странах сообщили, что инвестируют в 5G. Из них: 39 операторов запустили мобильные услуги 5G (36 полноформатных запусков, 3 запуска с ограниченной доступностью); 29 операторов запустили 3GPP-совместимые услуги 5G FWA (домашнего беспроводного ШПД), 19 - полноформатно, 10 с ограниченной доступностью.

Больше информации о 5G в разных странах.

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теги: телеком 5G пятое поколение число операторов число сетей GSA

© Алексей Бойко, MForum.ru

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