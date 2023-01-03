Отключения сетей: В США выключают сети 3G

03.01.2023, MForum.ru

Verizon последним из "большой тройки" операторов мобильной связи США занялся отключением клиентов от сети 3G - последней большой сети 3G федерального масштаба в стране. Когда-то именно эта технология дала старт периоду смартфонов. В декабре 2022 года Verizon начала отключать возможность использовать передачу данных, звонить и посылать SMS в сети 3G. AT&T сделала это еще в феврале 2022 года, T-Mobile начала работы по отключению 3G в марте 2022 года.

У абонентов Verizon была масса времени для маневра. Их предупреждали, что сеть 3G будет выключена еще в 2019 году, но затем задержка следовала за задержкой и так, пока не начались решительные действия в декабре 2022 года. А сейчас компания рассылает оставшимся на сети абонентам 3G аппараты с поддержкой LTE, а также письма, поясняющие почему нужно перейти на их использование - оператор обещал постепенно отключать аппараты 3G. В январе с "отключенных" телефонов 3G все еще можно связаться с 911 и клиентской поддержкой оператора.

Операторы отключают 3G по нескольким причинам. Одна из существенных - частоты, которые занимают эти сети, намного более эффективно используют сети 5G. T-Mobile, в частности, уже начал переиспользование частот 3G в своей сети 5G.

источник: theverge.com

С отключением 3G в США оказались не в первых рядах. По данным GSA, опубликованным еще в ноябре 2022 года, статистика отключений 3G в мире выглядит так:

🔹 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо завершили, либо планируют, либо находятся в процессе отключения 3G

🔹 28 операторов в 17 странах завершили отключение 3G

🔹 46 операторов в 31 стране запланировали отключение 3G

🔹 6 операторов в 6 странах находятся в процессе отключения 3G

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теги: отключения сетей третье поколение США Verizon