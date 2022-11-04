GSM: Tigo Colombia выключает сеть GSM

04.11.2022, MForum.ru

Так колумбийский Tigo станет первым оператором сотовой связи Южной Америки, который завершит оказание услуг GSM. Делается это, прежде всего, для того, чтобы переиспользовать высвобожденные из под GSM частоты для сети 4G/LTE.

Tigo выключит 2 тысячи базовых станций, работающих в диапазоне 1900 МГц. Покрытие сети LTE Tigo по данным оператора обеспечивает охват 95% населения страны, что является очень неплохим показателем, но частоты 1900 МГц помогут его улучшить и, что еще важнее, нарастить пропускную способность сети LTE, что поднимет средние скорости, доступные абонентам.

Tigo легко расстаться с устаревшим стандартом, поскольку по данным оператора, лишь 0.1% абонентской базы все еще использовали аппараты "только GSM 1900". Всего оператор обслуживает 11, 4 млн абонентов.

Конкурирующий колумбийский оператор Claro не собирается отставать от Tigo - GSM сеть Claro планируется выключить к февралю 2023 года.

В целом отключения сетей 2G и 3G постепенно перестают быть чем-то необычным. В Южной Африке планируется выключить сети 3G до 2025 года, новозеландский Vodafone приступит к отключению 3G с 2024 года, итальянская TIM завершила выключение сети 3G в октябре 2022 года, опять же с планами переиспользования высвобожденных частот своими сетями 4G/LTE и 5G.

Источник: datacentdynamics.com

Больше информации об отключениях сетей.

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