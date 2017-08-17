Развитие сетей: ВымпелКом нарастил емкость сети 3G в Москве в диапазоне 900 МГц

MForum.ru
17.08.2017,
Компания "Вымпелком" сообщает о запуске сети 3G/UMTS в диапазоне 900 МГц в Москве. Это позволило существенно нарастить емкость сети 3G компании, которая действует также в диапазоне 2100 МГц. Вырос и охват территории столицы, в зоне охвата 3G в Москве по данным компании теперь 98% абонентов. В частности, можно рассчитывать на рост качества покрытия в помещениях, более высокие скорости мобильного интернета 3G и более стабильное покрытие в помещениях.
В дальнейшем компания сможет переиспользовать частоты 900 МГц и под LTE, но это произойдет не раньше, чем вырастет проникновение устройств с поддержкой LTE на руках абонентов компании. Этот процесс идет высокими темпами - в продажах абонентских устройств доля устройств с LTE во втором квартале занимала уже 81%.
Для обеспечения голосовой связи в стандарте GSM остается все меньший частотный ресурс, частоты 900 МГц переиспользуются под 3G, частоты 1800 МГц - под LTE. Тем не менее, какое-то время GSM еще будет с нами оставаться, этому способствует и все еще значимая доля абонентов со "звонилками", которые работают только в GSM, и немалое число M2M-устройств с модулями "только GSM". Тем не менее, в мире процесс выключения сетей GSM уже идет и через несколько лет это станет актуальным и для России.
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© Алексей Бойко,
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