Отключения сетей: Британский ЕЕ готовится к отключению 3G с января 2024 года

19.09.2023, MForum.ru

Летом оператор EE уже опробовал отключение 3G в городе Уоррингтон в Чешире, а теперь готовится к полному освобождению частот 2100 МГц и отключению поддержки 3G в январе 2024 года. Об этом рассказывает ISPreview.

Правительство Соединенного королевства и все операторы мобильной связи уже договорились о поэтапном отказе от действующих сетей 2G и 3G к 2033 году. Мотивы: освобождение частот для их переиспользования в сетях связи более современных стандартов - LTE и 5G. Кроме того, выключение сетей устаревших стандартов это существенная экономия электроэнергии.

Первыми выключают сети 3G, поскольку сети 2G являются хорошим резервным вариантом голосовой связи, а также к ним подключено много устройств M2M/IoT. Ожидается, что большинство британских операторов выключат сети 3G до конца 2024 года и лишь O2 (VMO2) приступит к этому этапу не ранее 2025.

Опыт EE, полученный в рамках выключения 3G в Уоррингтоне, свидетельствует о том, что не поступило жалоб от клиентов на ухудшение покрытия сети или на проблемы с пропускной способностью.

Оператор планирует начать общенациональное отключение 3G с января 2024 года, а завершить этот процесс в EE надеются к марту 2024 года.

Так называемой «уязвимой» части клиентов компании оператор предложит выбор - бесплатный мобильный телефон с поддержкой 4G или скидку на ежемесячный тариф.

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теги: отключения сетей Великобритания Объединенное королевство Соединенное королевство

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