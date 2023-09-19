Отключения сетей: Британский ЕЕ готовится к отключению 3G с января 2024 года

MForum.ru
19.09.2023,
Летом оператор EE уже опробовал отключение 3G в городе Уоррингтон в Чешире, а теперь готовится к полному освобождению частот 2100 МГц и отключению поддержки 3G в январе 2024 года. Об этом рассказывает ISPreview.
Правительство Соединенного королевства и все операторы мобильной связи уже договорились о поэтапном отказе от действующих сетей 2G и 3G к 2033 году. Мотивы: освобождение частот для их переиспользования в сетях связи более современных стандартов - LTE и 5G. Кроме того, выключение сетей устаревших стандартов это существенная экономия электроэнергии.
Первыми выключают сети 3G, поскольку сети 2G являются хорошим резервным вариантом голосовой связи, а также к ним подключено много устройств M2M/IoT. Ожидается, что большинство британских операторов выключат сети 3G до конца 2024 года и лишь O2 (VMO2) приступит к этому этапу не ранее 2025.
Опыт EE, полученный в рамках выключения 3G в Уоррингтоне, свидетельствует о том, что не поступило жалоб от клиентов на ухудшение покрытия сети или на проблемы с пропускной способностью.
Оператор планирует начать общенациональное отключение 3G с января 2024 года, а завершить этот процесс в EE надеются к марту 2024 года.
Так называемой «уязвимой» части клиентов компании оператор предложит выбор - бесплатный мобильный телефон с поддержкой 4G или скидку на ежемесячный тариф.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: отключения сетей Великобритания Объединенное королевство Соединенное королевство
--
Публикации по теме:
22.01. [Новости компаний] Отключения сетей: В Эстонии начинается постепенное отключение сети 3G Telia / MForum.ru
03.01. [Новости компаний] Отключения сетей: В США выключают сети 3G / MForum.ru
04.11. [Новости компаний] GSM: Tigo Colombia выключает сеть GSM / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Отключения сетей 3G / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Тренды: Сети 3G - на закате / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены цена и дата анонса Ulefone Armor 22 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 9 – новое поколение самых популярных смарт-часов / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Выпуск iPhone 13 mini прекращен. Самый доступный iPhone - $429 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 и iPhone 15 Plus представлены официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили USB-C и перископную камеру / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 Pro 4G разрабатывают под кодовым именем Garnet / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях Samsung Galaxy A25 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Buds T300 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 60x с Dimensity 6100+ и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze 2 Pro с 90 Гц дисплеем, 50 Мп камерой и Unisoc T616 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro+ с Kirin 9000s представлен официально / MForum.ru