Обзор Senseit E510: Сила в балансе

15.02.2017, MForum.ru

В линейке смартфонов бренда Senseit есть аппараты, рассчитанные на самые разные категории пользователей. E510 адресован тем, кого не пугает термин «фаблет», для кого размер имеет значение. Поэтому разработчики особо и не пытались преуменьшить его внушительность. Да и стоит ли это делать с телефоном, у которого 5,5-дюймовый экран и батарея на 4000 мАч?

Основные технические характеристики:

Сети: 2G (850/900/1800/1900 МГц), 3G (900/2100 МГц), 4G (B3/B7/B20)

Операционная система: Android 6.0 Marshmallow

Количество SIM-слотов: 2, формат карт microSIM

Дисплей: 5,5 дюйма, IPS, 1280x720

Процессор: MediaTek MTK6735, 1,3 ГГц, графический ускоритель: ARM Mali-T720

Оперативная память: 2 ГБ

Память для данных: 16 ГБ + microSD

Камера: Основная 13 Mп, вспышка/ фронтальная 3,2 Mп

Передача данных: Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0

Батарея: 4000 мАч

Прочее: датчик приближения, освещения, акселерометр, FM-радио.

Размеры и вес: 153,5х77х8,8 мм, вес 175 г

Цена: 9990 рублей

Тем не менее, несмотря на свои габариты и оформление, выдержанные исключительно в черных тонах, смартфон не выглядит чрезмерно брутальным или мрачным. Можно даже сказать, что он по-своему элегантен. В первую очередь такое впечатление создается за счет округленных боковых граней корпуса. Торцы дизайнеры решили оставить плоскими. Плюс к этому фирменный красный ободок вокруг объектива основной камеры и не бросающаяся в глаза надпись, уведомляющая, что продукт разработан в России, и произведен в Китае.

Вся фронтальная часть корпуса защищена специальным стеклом. Конечно, дисплей занимает лицевую поверхность не полностью – если приглядеться, то сверху и снизу от него можно увидеть темные полоски. Но, повторюсь, все это скрыто под единым стеклом. Которое, кстати, весьма стойко к отпечаткам пальцев, благодаря чему телефон со временем продолжает выглядеть, если и не чистюлей, то вполне достойно. В верхней части передней панели помимо динамика, объектива фронтальной камеры и датчиков размещается светодиодный индикатор событий.

Все остальные плоскости корпуса, включая заднюю панель, имеют покрытие, тактильно напоминающее резину. Оно более маркое, чем стекло, но зато благодаря ему аппарат не выскользнет из рук в самой неподходящей ситуации, как это может случиться с моделью из обычного пластика.

Е510 выполнен разборным. Точнее, у него есть съемная крышка. На этом «разборность» заканчивается, так как аккумулятор приторочен к корпусу несколькими крошечными винтиками. Видимо, в такой реализации и топографии есть какой-то недоступный смысл.

Зацикливаться на данном повороте сюжета владельцу смартфона особо не стоит, так как и обе симки, и карта памяти устанавливаются в свои слоты без каких-либо манипуляций с батареей. Крышка никаких проблем при проведении данных операций не доставит – снимается и защелкивается обратно она без каких-либо усилий. Аппарат изготовлен и собран на совесть – не скрипит, щели, прогибы и прочие шероховатости и неприятности в его конструкции напрочь отсутствуют!

Чтобы органы управления не путались под пальцами, разработчики разнесли их по разным граням корпуса - на левой размещена качелька регулировки громкости, а на правой – кнопка включения/выключения. Они сделаны крупными и легко нащупываются даже в перчатках. Да и визуально, благодаря серебристой окраске, не теряются на черном фоне.

Верхний торец приютил гнездо наушников, а на нижнем помимо гнезда microUSB нашлось место для микрофона и «громкого» динамика.

5,5-дюймовый экран, ради большого размера которого, многие могут захотеть приобрести этот аппарат, не подкачал. Он собран на IPS матрице и выдает яркую и насыщенную картинку, которая не меняет своего качества под разными углами обзора, кроме того она остается вполне читаемой даже при ярком освещении.

Как и другие модели Senseit, Е510 оснащен программным обеспечением MiraVision, позволяющим выбрать один из двух предустановленных режимов работы экрана или задать свой собственный пользовательский профиль с настраиваемыми параметрами. Последнее может быть полезно, если, например, приходится часто читать или смотреть на смартфоне видео и есть предпочтения относительно параметров изображения.

Как уже говорилось выше, под дисплеем остается еще много свободного места. К сожалению, разработчики не сделали там физические кнопки управления, оставив их на экране. Кстати, при желании можно выбрать вариант расположения этих навигационных клавиш "под себя".

Аппарат собран на 4-ядерном 1,3 ГГц процессоре MTK6735, применяемом и в других моделях компании. Платформа аппарата не новая, хорошо обкатанная - неприятных сюрпризов скорее всего не будет. Что касается памяти, то в смартфоне установлены типичные по нынешним временам 2 ГБ оперативки и 16 ГБ для хранения данных. Пользователю доступно около 11,4 ГБ этого хранилища. Плюс к этому можно ставить карточки памяти, для которых есть отдельный слот. Приятно, что пользователю не придется стоять перед дилеммой что использовать – вторую симку или карту памяти, как бывает с некоторыми другими аппаратами.

Несмотря на стандартный набор «железа», Senseit Е510 оказался вполне шустрым и без тормозов справлялся со всеми задачами. Так что его вполне можно использовать и для просмотра видео, и даже для игр.

Одно из достоинств Е510 – это наличие у него аккумулятора емкостью 4000 мАч. В комплекте с телефоном идет и подобающий сетевой адаптер на 2А. От такого зарядного устройства батарея полностью насыщается за 3,5 часа.

Благодаря вместительному аккумулятору смартфон очень живуч. Так, при просмотре с максимальной яркостью на полном экране фильмов через LTE сеть МТС смартфон продержался 7,5 часов. Соответственно, при менее интенсивном использовании аппарату вполне по силам проработать вдали от розетки около двух суток.





Коммуникации

Большой экран в совокупности с поддержкой аппаратом сетей четвертого поколения позволяет пользователю комфортно пользоваться мобильным интернетом, тем более, что и батарея у фаблета большой емкости. К тому же, через какую из двух SIM-карт нужно качать данные, можно задавать из меню, так как слоты равноправны.

В московской сети МТС Е510 показал высокие скоростные характеристики – ничуть не хуже аппаратов с более продвинутым «железом».

В ходе испытаний выяснилось, что смартфон поддерживает технологию OTG (On-The-Go), благодаря которой к его microUSB разъему можно подключать различные периферийные устройства без использования компьютера. Правда, в этом режиме удалось поэкспериментировать лишь с одной флешкой, у которой помимо обычного USB-разъема оказался и встроенный microUSB интерфейс.

При присоединении этого накопителя непосредственно к «зарядному» гнезду аппарата, на экране последнего отобразился весь список файлов, записанных на флешке.

Помимо всего прочего в аппарате есть встроенный FM-приемник. Жаль, что в таком большом корпусе не нашлось места для его антенны и при прослушивании радиостанций приходится подключать гарнитуру. Впрочем, аналогичный прием используется в подавляющем большинстве современных смартфонов, включая флагманские модели.

Основная камера смартфона оснащена матрицей 13 Мп. С ее помощью можно делать снимки разрешением от 1,3 до 13 Мп, предусмотрен режим серийной съемки по 40 или 99 кадров, а так же PIP (картинка в картинке). В последнем случае съемка осуществляется одновременно обеими камерами и изображение с фронтальной камеры накладывается на основной кадр. Осуществлять спуск затвора можно как тапом по экрану, так и посредством клавиши громкости, а также по наличию в кадре жеста «виктория» или улыбки.

Фронтальная камера более проста, как в плане разрешения, которое составляет 3,2 Мп, так и по части функциональных возможностей.

С помощью основной камеры при хорошем освещении можно получить фото приличного качества.

В качестве операционной системы в Senseit Е510 используется Android 6.0 без каких-либо дополнительных оболочек.

Аппарат не перегружен сторонним софтом. Разработчики позволили себе лишь три фирменных приложения от компании Senseit. Два из них предназначены для работы в составе «Умного дома» с управляемыми по сотовой сети розетками, выпускаемыми компанией.

Третье приложение предназначено для работы совместно с сервисом мониторинга Mobitrack, предлагаемым компанией пользователям трекеров собственного производства.

Данное решение позволяет контролировать перемещение грузов, транспорта, и персонала.

В качестве итоговой оценки можно сказать, что Senseit E510 получился весьма сбалансированным аппаратом – у него неплохой и большой дисплей, обеспечена поддержка двух SIM-карт с возможностью работы в сетях 3G/4G. При этом смартфон шустрый и долгоиграющий.

Дизайн аппарата нельзя назвать совсем уж ординарным. Возможно, он не щеголь, но статен и практичен. Разве что, из-за габаритов на нем вряд ли остановят свой выбор представительницы лучшей половины человечества.