Обзор Senseit A200: На полной скорости!

06.02.2017, MForum.ru

В конце прошлого года мы рассказали о защищенной от погодных и прочих невзгод модель R450, но портфолио российской компании Senseit не ограничено такими устройствами. На этот раз к нам в руки попал смартфон А200, относящийся, как следует из его названия, к категории бюджетных аппаратов. В большей степени он рассчитан на тех пользователей, которым необходим недорогой смартфон, позволяющий комфортно пользоваться мобильным интернетом в сетях 4G.

Основные технические характеристики

Сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS 850/900/2100 МГц, LTE: b3, b7, b20

Операционная система: Android 6.0

Количество SIM-слотов: 2

Дисплей: IPS, 5", 1280x720, 294 ppi

Процессор: MediaTek MTK6735P, четырёхъядерный 1,0 ГГц

Оперативная память: 1 ГБ

Память для данных: 8 ГБ + microSD (отдельный слот)

Камеры: основная - 8 Mп (вспышка, автофокус), фронтальная - 3,2 Мп

Передача данных: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Батарея: съемная, 2500 мАч

Прочее: датчики освещённости и движения, акселерометр, GPS, FM-радио

Размеры и вес: 71,4 х 143,5 х 8,95 мм, 139 г

Цена: 5990 р

Казалось бы, ну чем может выделиться бюджетная модель смартфона на фоне аналогичной продукции других производителей? Senseit удалось отстроиться от конкурентов: A200 смотрится немного необычно благодаря удлиненным симметричным решеткам динамиков, расположенным в верхней и нижней частях передней панели.

Верхний динамик является «разговорным», а нижний – «звонковым». Не перепутать их позволяет глазок фронтальной камеры, располагающийся рядом с первым из них. Рядом с ней размещается светодиодный индикатор событий, нередко отсутствующий в моделях бюджетного класса, повышающий комфортность взаимодействие с телефоном.

Кроме того, понять, что перед тобой продукт компании Senseit, можно по узнаваемой красной рамке, охватывающей объектив основной камеры, и разбавляющей монотонную окраску задней панели.

На ней также присутствует логотип компании и надпись: «Разработано в России, собрано в Китае». Знай наших!

Senseit A200 выполнен по разборной конструкции, у аппарата съемный аккумулятор.

Отстегиваемая задняя панель не только прикрывает корпус с тыла, но и обхватывает его грани почти полностью. Основная часть аппарата погружается в нее, как маленький ребенок в пластиковую ванночку при купании. Замечаний к качеству сборки телефона нет, а панель легко снимается и столь же легко ставится на место. Поверхность панели получила специфическую шероховатую структуру, что самым положительным образом сказалось, как на «отпечаткоустойчивости» и «анивыскальзываемости» аппарата, так и на его внешнем виде.

Клавиши регулировки громкости и кнопка вкл/выкл, расположенные на правой грани корпуса, составляют единое целое с задней панелью и снимаются вместе с ней. У них хороший ход, клавиши легко ощущаются тактильно.

На верхнем торце аппарата располагается 3,5 мм гнездо наушников/гарнитуры, а на нижнем – разъем microUSB.

Senseit A200 получил 5-дюймовую IPS матрицу экрана с HD-разрешением (1280х720 точек), что соответствует плотности пикселей 294 ppi.

Дисплей аппарата обеспечивает хорошее изображение при любых углах обзора и высоком уровне освещения. Этому помогает датчик автоматической регулировки яркости экрана.

Кроме того, благодаря встроенной в смартфон поддержки технологии MiraVision, можно выбрать один из двух предустановленных режимов работы экрана или задать настройки по собственному усмотрению. В последнем случае доступна регулировка контрастности, цветовой температуры и т.п.

Сердцем Senseit A200 является четырёхъядерный процессор MediaTek MTK6735P 1 ГГц, дополненный видеоускорителем Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти, что является типичным решением для смартфона бюджетного уровня. Такая связка позволяет комфортно пользоваться большинством приложений. Только для работы с «тяжелыми» программами может потребоваться расширение объема встроенной памяти, из 8 ГБ которой, владельцу телефона доступно около 4,5 ГБ. Это не создает проблем, поскольку под задней крышкой есть слот для карт памяти формата microSD. Следует особо подчеркнуть, что это удобный отдельный слот, а не совмещенный с разъемом для SIM-карты, как это сделано в некоторых аппаратах, поэтому на копромисс в случае с Senseit идти не придется.

Как уже отмечалось выше, новинка выполнена разборной, аккумулятор у нее съемный. Возможно, по нынешним меркам, когда на рынке хватает внешних батарей, это и не столь уж большое преимущество, но все же при необходимости заменить аккумулятор можно без проблем.

Производитель заявляет, что заряда используемого в телефоне аккумулятора, емкость которого составляет 2500 мАч, должно хватить на 10 часов работы аппарата в режиме разговора, а в режиме ожидания - до 500 часов.

Редакционный тест показал, что при проигрывании видеострима через сеть 4G/LTE при полной яркости экрана аппарат держится 4 часа! Это хороший результат.

Полная зарядка аккумулятора штатным адаптером с силой тока в 1А занимает 4 часа.

Наличие поддержки сетей 4G стало вполне обыденным делом у современных моделей аппаратов. Как видим, и в таких недорогих моделях, как Senseit А200. Аппарат умеет работать во всех популярных в России частотных диапазонах 4G - b3, b7 и b20. А вот диапазон b38 ему недоступен, к сожалению.

Аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами, слоты для которых размещены под аккумулятором. В режиме 4G/LTE может работать только одна из них. Заглянуть сюда потребуется лишь при установке симок. Выбрать, какую из них необходимо задействовать для передачи данных, можно из меню.

При работе в московских сетях МегаФона и МТС аппарат показал стабильно высокие скорости передачи данных при скачивании - почти до 60 Мбит/c.

Где отсутствует альтернатива беспроводному доступу в интернет, смартфон с успехом можно использовать в качестве USB или Bluetooth модема, а также, как Wi-Fi точку доступа. Если позволяет ваш тарифный план.

Основная камера смартфона снабжена автофокусом, ее разрешение - 8 Мпикс. Минимальное разрешение снимков, которые можно получить с ее помощью – 1 Мпикс.

«Выпускать птичку» можно не только стандартным способом, но и показом камере жеста «V» - виктория.

В режиме видео пользователь может выбрать качество съемки и активировать режим замедления.

Камера не хватает звезд с небес, но при достаточном освещении позволяет делать снимки хорошего качества. Даже в сумерках или ночью, подсвеченные здания получаются красиво.

Примеры фото:

В A200 обошлось без каких-либо дополнительных программных оболочек – разработчики не стали выпендриваться, оставив интерфейс ОС Android 6.0. Разве, что иконки по сравнению со стандартными выглядят несколько по-иному.

Как и во всех других моделях Senseit, в А200 предустановленны фирменные приложения компании для работы с ее собственным трекинговым сервисом, а так же для управления интеллектуальными розетками «Умная розетка» и «Умная розетка 2.0».

Для бюджетного аппарата смартфон Senseit А200 выглядит достойно. У него большой 5-дюймовый экран на IPS матрице с HD-разрешением, поддержка двух SIM-карт с возможностью работы в высокоскоростных мобильных сетях четвертного поколения и встроенный FM-приемник. Для цены в 5990 рублей - это неплохие показатели.