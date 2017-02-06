Обзор Senseit A200: На полной скорости!

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Обзор Senseit A200: На полной скорости!

06.02.2017, MForum.ru

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В конце прошлого года мы рассказали о защищенной от погодных и прочих невзгод модель R450, но портфолио российской  компании Senseit не ограничено такими устройствами. На этот раз к нам в руки попал смартфон А200, относящийся, как следует из его названия, к категории бюджетных аппаратов. В большей степени он рассчитан на тех пользователей, которым необходим недорогой смартфон, позволяющий комфортно пользоваться мобильным интернетом в сетях 4G.

 

Senseit A200 На полной скорости!

 

Основные технические характеристики

  • Сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS 850/900/2100 МГц, LTE: b3, b7, b20
  • Операционная система: Android 6.0
  • Количество SIM-слотов: 2
  • Дисплей: IPS, 5", 1280x720, 294 ppi
  • Процессор: MediaTek MTK6735P, четырёхъядерный 1,0 ГГц
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • Память для данных: 8 ГБ + microSD (отдельный слот)
  • Камеры: основная - 8 Mп (вспышка, автофокус), фронтальная - 3,2 Мп
  • Передача данных: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
  • Батарея: съемная, 2500 мАч
  • Прочее: датчики освещённости и движения, акселерометр, GPS, FM-радио
  • Размеры и вес: 71,4 х 143,5 х 8,95 мм, 139 г
  • Цена: 5990 р

Казалось бы, ну чем может выделиться бюджетная модель смартфона на фоне аналогичной продукции других производителей? Senseit удалось отстроиться от конкурентов: A200 смотрится немного необычно благодаря удлиненным симметричным решеткам динамиков, расположенным в верхней и нижней частях передней панели.

Верхний динамик является «разговорным», а нижний – «звонковым». Не перепутать их позволяет глазок фронтальной камеры, располагающийся рядом с первым из них. Рядом с ней размещается светодиодный индикатор событий, нередко отсутствующий в моделях бюджетного класса, повышающий комфортность взаимодействие с телефоном.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Кроме того, понять, что перед тобой продукт компании Senseit, можно по узнаваемой красной рамке, охватывающей объектив основной камеры, и разбавляющей монотонную окраску задней панели.

Senseit A200 На полной скорости!

На ней также присутствует логотип компании и надпись: «Разработано в России, собрано в Китае». Знай наших!

Senseit A200 выполнен по разборной конструкции, у аппарата съемный аккумулятор.

Senseit A200 На полной скорости!

Отстегиваемая задняя панель не только прикрывает корпус с тыла, но и обхватывает его грани почти полностью. Основная часть аппарата погружается в нее, как маленький ребенок в пластиковую ванночку при купании. Замечаний к качеству сборки телефона нет, а панель легко снимается и столь же легко ставится на место. Поверхность панели получила специфическую шероховатую структуру, что самым положительным образом сказалось, как на «отпечаткоустойчивости» и «анивыскальзываемости» аппарата, так и на его внешнем виде.

Senseit A200 На полной скорости!

Клавиши регулировки громкости и кнопка вкл/выкл, расположенные на правой грани корпуса, составляют единое целое с задней панелью и снимаются вместе с ней. У них хороший ход, клавиши легко ощущаются тактильно.

Senseit A200 На полной скорости!

На верхнем торце аппарата располагается 3,5 мм гнездо наушников/гарнитуры, а на нижнем – разъем microUSB.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 получил 5-дюймовую IPS матрицу экрана с HD-разрешением (1280х720 точек), что соответствует плотности пикселей 294 ppi.

Дисплей аппарата обеспечивает хорошее изображение при любых углах обзора и высоком уровне освещения. Этому помогает датчик автоматической регулировки яркости экрана.

Кроме того, благодаря встроенной в смартфон поддержки технологии MiraVision, можно выбрать один из двух предустановленных режимов работы экрана или задать настройки по собственному усмотрению. В последнем случае доступна регулировка контрастности, цветовой температуры и т.п.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Сердцем Senseit A200 является четырёхъядерный процессор MediaTek MTK6735P 1 ГГц, дополненный видеоускорителем Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти, что является типичным решением для смартфона бюджетного уровня. Такая связка позволяет комфортно пользоваться большинством приложений. Только для работы с «тяжелыми» программами может потребоваться расширение объема встроенной памяти, из 8 ГБ которой, владельцу телефона доступно около 4,5 ГБ. Это не создает проблем, поскольку под задней крышкой есть слот для карт памяти формата microSD. Следует особо подчеркнуть, что это удобный отдельный слот, а не совмещенный с разъемом для SIM-карты, как это сделано в некоторых аппаратах, поэтому на копромисс в случае с Senseit идти не придется.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

 

Как уже отмечалось выше, новинка выполнена разборной, аккумулятор у нее съемный. Возможно, по нынешним меркам, когда на рынке хватает внешних батарей, это и не столь уж большое преимущество, но все же при необходимости заменить аккумулятор можно без проблем.

 

Senseit A200 На полной скорости!

Производитель заявляет, что заряда используемого в телефоне аккумулятора, емкость которого составляет 2500 мАч, должно хватить на 10 часов работы аппарата в режиме разговора, а в режиме ожидания - до 500 часов.

Редакционный тест показал, что при проигрывании видеострима через сеть 4G/LTE при полной яркости экрана аппарат держится 4 часа! Это хороший результат.

Полная зарядка аккумулятора штатным адаптером с силой тока в 1А занимает 4 часа.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Наличие поддержки сетей 4G стало вполне обыденным делом у современных моделей аппаратов. Как видим, и в таких недорогих моделях, как Senseit А200. Аппарат умеет работать во всех популярных в России частотных диапазонах 4G - b3, b7 и b20. А вот диапазон b38 ему недоступен, к сожалению. 

Аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами, слоты для которых размещены под аккумулятором. В режиме 4G/LTE может работать только одна из них. Заглянуть сюда   потребуется лишь при установке симок. Выбрать, какую из них необходимо задействовать для передачи данных, можно из меню.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

При работе в московских сетях МегаФона и МТС аппарат показал стабильно высокие скорости передачи данных при скачивании - почти до 60 Мбит/c.

Где отсутствует альтернатива беспроводному доступу в интернет, смартфон с успехом можно  использовать в качестве USB или Bluetooth модема, а также, как Wi-Fi точку доступа. Если позволяет ваш тарифный план.

Senseit A200 На полной скорости!

Основная камера смартфона снабжена автофокусом, ее разрешение - 8 Мпикс. Минимальное разрешение снимков, которые можно получить с ее помощью – 1 Мпикс.

«Выпускать птичку» можно не только стандартным способом, но и показом камере жеста «V» - виктория.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

В режиме видео пользователь может выбрать качество съемки и активировать режим замедления.

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Камера не хватает звезд с небес, но при достаточном освещении позволяет делать снимки хорошего качества. Даже в сумерках или ночью, подсвеченные здания получаются красиво.

Примеры фото:

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

В A200 обошлось без каких-либо дополнительных программных оболочек – разработчики не стали выпендриваться, оставив интерфейс ОС Android 6.0. Разве, что иконки по сравнению со стандартными выглядят несколько по-иному.

Senseit A200 На полной скорости!

Как и во всех других моделях Senseit, в А200 предустановленны фирменные приложения компании для работы с ее собственным трекинговым сервисом, а так же для управления интеллектуальными розетками «Умная розетка» и «Умная розетка 2.0».

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Senseit A200 На полной скорости!

Для бюджетного аппарата смартфон Senseit А200 выглядит достойно. У него большой 5-дюймовый экран на IPS матрице с HD-разрешением, поддержка двух SIM-карт с возможностью работы в высокоскоростных мобильных сетях четвертного поколения и встроенный FM-приемник. Для цены в 5990 рублей - это неплохие показатели. 

© Андрей Маркеев, MForum.ru

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