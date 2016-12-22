Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой

22.12.2016, MForum.ru

В продуктовом портфеле Senseit - широкий набор самых разнообразных устройств. Это и обычные смартфоны, и девайсы для умного дома и трекеры и защищенные аппараты. Линейка последних совсем недавно пополнилась моделью Senseit R450. Ее отличительная черта – наличие защиты уровня IP67.

Это означает, что данный смартфон соответствует международному стандарту IP (Ingress Protection rating) защиты корпуса от вредного воздействия окружающей среды. Первая цифра указывает на то, что устройство полностью защищено от проникновения пыли, а вторая, что аппарат способен выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м! Именно такими качествами обладает Senseit R450. В подтверждение этому есть специальная надпись под камерой на задней панели смартфона.

О том, что данная модель является не простой, а защищенной, можно догадаться не только по надписи. Достаточно одного взгляда на аппарат, чтобы понять, что он не чета хрупким глянцевым красавчиком. При этом R450 не выглядит как-то особенно брутально, скорее речь об общем "надежном стиле".

Во-первых, все грани аппарата скруглены, а углы сглажены. Во-вторых, дисплей охватывает резиновая окантовка, к тому же он спрятан под прозрачным пластиком. Когда берешь аппарат в руки, кажется, что он обрезинен целиком. Не знаю, что это - резина или специальный пластик с эффектом обрезиненности, но аппарат производит впечатление вещи, надежно сработанной по части корпуса.

Задняя панель и обод, охватывающий корпус по периметру, имеют рифленую поверхность, что снижает вероятность выскальзывания телефона из рук даже в неблагоприятных условиях.

Несмотря на то, что на тыльной стороне аппарата несложно заметить несколько винтов, корпус неразборный. По крайней мере, в домашних условиях лезть под крышку строго не рекомендуется.

Единственное, что в Senseit R450 предназначено для открывания, так это слот для установки SIM-ки и карты памяти. Он находится на правой грани корпуса. В новом аппарате мне пришлось применить изрядное усилие, чтобы его открыть – настолько плотно заглушка закрывает щель.

Но и это еще не все. Достать из слота глубоко утопленную симкарту пальцами практически невозможно, поэтому для этого в комплекте с аппаратом идет специальное приспособление Mobitrack. Удобная штучка, но если ее с собой не окажется, придется поухищряться, если потребуется сменить симку.

Сверху и снизу от заглушки располагается кнопка вкл/выкл и еще одна клавиша Smart Key, о которой мы поговорим ниже.

На левой грани корпуса находится качелька-регулятор громкости, а на верхнем торце – 3,5 мм гнездо для подключения гарнитуры или наушников и разъем microUSB.

Стоит отметить, что все физические кнопки рассчитаны на жесткие нажатия. Вероятность того, что они самопроизвольно сработают в кармане, минимальна. При этом из-за хорошей разнесенности органов управления друг от друга и их достаточно крупных размеров, кнопками легко манипулировать даже в перчатках. А чтобы телефон случайно не потерялся и всегда был под рукой, в нижнем левом углу предусмотрены отверстия для крепления кистевого страховочного шнурка.

Хотя в Senseit R450 использованы элементы декора серого и черного цвета, его не назовешь безликим. И даже несмотря на свою толщину аппарат выглядит вполне элегантно.

К сборке смартфона нет никаких вопросов – всё плотно подогнано и надежно, как и полагается в защищенной модели.

Кстати сказать, в инструкции телефона есть фотографии аппарата, со вставками оранжевого цвета. Если такой выпустят в продажу, думаю, он будет пользоваться особенным спросом.

Дисплей

Senseit R450 оснащен 4,5" экраном, в основе которого лежит IPS матрица разрешением 854x480. К углам обзора никаких замечаний нет – изображение не меняет своих цветов при любом положении телефона относительно смотрящего.

Смартфон поддерживает технологию Miravision, улучшающую качество изображения и которая сегодня используется во многих смартфонах.

Владелец аппарата может активировать готовые настройки или настроить все самостоятельно в пользовательском режиме, в котором предусмотрены самые различные ручные регулировки.

Данная модель в числе прочего интересна тем, что у нее есть. как три экранные кнопки, типичные для ОС Android, так и три механические клавиши, размещенные под дисплеем. Физические кнопки даже из режима блокировки экрана позволяют ответить на звонок и активировать фонарик. А сенсорные кнопки в этом режиме позволяют оперативно запустить камеру и приложение Google Now.

Аппаратная платформа

Платформа Senseit R450 основана на 4-ядерном 1 ГГц процессоре MT6735М, возможности которого дополняет графический ускоритель Mali-T720. На борту аппарата есть 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ, предназначенных для хранения данных. Правда, пользователю доступно из них только 4,6 ГБ. Для расширения емкости хранилища можно воспользоваться дополнительными карточками памяти (microSD), емкость которых может быть до 32 ГБ.

Имеющихся у смартфона ресурсов вполне хватает для работы оболочки и установленных приложений.

Коммуникации

Помимо того, что данный смартфон отличает повышенная надежность конструкции, есть у него и другое несомненное для нашего времени достоинство – он поддерживает работу в сетях четвертого поколения 4G/LTE. Следует отметить, что скачивание и отдача данных в мобильную сеть происходит на достаточно высоких скоростях. В сравнении с 3G, все намного быстрее.

Аппарат можно использовать в качестве Bluetooth или USB-модема, например, с ноутбуком. Так же в Senseit R450 реализован режим точки доступа, благодаря которому через него мобильным интернетом можно пользоваться с любого Wi-Fi устройства, которое вы разрешите подключить.

Камеры

Фотографические функции представлены в Senseit R450 основной камерой 8 Мп и 2 Мп фронтальной камерой.

Первая из них позволяет делать снимки с максимальным разрешением 2560х1440x (16:9) и 2560х1920х (4:3). Спуск затвора возможен в нескольких вариантах: с экрана, по нажатию "умной кнопки" (если активирована данная возможность), при обнаружении улыбки в кадре и с помощью голосового управления.

Среди возможностей камеры - функция "красивое лицо", различные цветовые эффекты типа сепия, монохром и т.п., несколько режимов съемки, а так же 3 степени регулировки таких параметров как яркость, контраст и др.

Кроме того, пользователю доступна непрерывная съемка длительностью в 40 или 99 кадров. Это может быть удобно, когда фотографируемый объект очень динамичен.

В режиме съемки видео доступно максимальное разрешение 1280x720 точек. При этом пользователь может выбрать 4 степени качества и воспользоваться функцией замедления. Кроме того, при съемке видео можно задействовать стабилизацию EIS, но для ее работы используется довольно значительная часть пикселей матрицы, что сказывается на разрешении получаемого изображения.

При высоком уровне освещенности основная камера позволяет делать кадры неплохого качества.

Возможности фронтальной камеры скромнее, чем у старшей сестры. С ее помощью можно снимать фото с разрешением 1200x1600 точек и видео 640х480 точек.

Программная оболочка

На Senseit R450 установлена операционная система Android Marshmallow.

Набор стандартного программного обеспечения расширен четырьмя фирменными приложениями самой Senseit. Два из них предназначены для управления через сотовые сети "умными" беспроводными розетками компании. Еще одно ориентировано для работы с ее фирменным сервисом GPS мониторинга MobiTrack. Четвертый виджет служит для доступа к сайту Senseit. Кстати сказать, в комплекте с телефоном идет цветной вкладыш, в котором кратко рассказывается о возможностях сервиса MobiTrack.

В смартфоне есть нескольких интересных функций. Например, для слабовидящих имеется специальный режим TalkBack с голосовыми подсказками действий. Но его настройку должен осуществлять человек с обычным зрением. Обучение тому, как им пользоваться также рассчитано на зрячих людей.

Также аппарат снабжен несколькими «улучшателями» звука. Динамик на задней панели, хотя и закрыт специальной защитной мембраной, выдает громкий, хорошо слышимый звук.

Рассказ о функциональных возможностях новинки будет неполным, если не упомянуть специальную кнопку Smart Key, размещенную в нижней части правой грани корпуса. На нее можно «навесить» любые две из 24 предлагаемых функций, которые будут активироваться при коротком или длительном нажатии. Это может быть, к примеру, камера или FM приемник – кто чем чаще всего пользуется.

Автономная работа

В новинке использован литий-полимерный аккумулятор весьма солидной емкости - 3000 мАч. По заявлению производителя его заряда должно хватить приблизительно на 12 часов в режиме разговора и на 600 часов (25 дней) в режиме ожидания.

При необходимости можно активировать режим энергосбережения, позволяющий уменьшить производительность устройства и продлить длительность его работы от аккумулятора.

В ходе испытаний при воспроизведении видео через мобильную сеть 4G на экране с полной яркостью Senseit R450 продержался больше 6 часов.

Выводы

Несомненно, главный козырь Senseit R450 – это его защищенность от неблагоприятных условий окружающей среды по стандарту IP67. Такому аппарату не страшна ни пыль проселочных дорог, ни осенние дожди и лужи, ни зимние снежные сугробы при лыжных прогулках в лесу. Главное – это вовремя его выудить или откопать.

А благодаря поддержке смартфоном сетей четвертого поколения 4G/LTE, его владелец может оперативно скачать необходимую карту и сориентироваться на местности или просмотреть информацию о находящихся поблизости от него достопримечательностях. Если, конечно, в ваших краях уже есть покрытие сетей LTE.

Технические характеристики Senseit R450