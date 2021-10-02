Тренды: Сети 3G - на закате

MForum.ru

Тренды: Сети 3G - на закате

02.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Как ранее сообщала FCC, в США с 1 января 2022 года начнутся постепенные отключения услуг 3G практически всеми крупными операторами. Даты и регионы могут еще меняться, но не меняется суть, костыль, которым всегда была технология 3G признан ненужным и операторы учатся работать без него.

 

🔹AT&T собирается выключить 3G быстро - за январь 2022 года.

🔹Verizon не будет торопиться - отключения сети 3G (CDMA) могут растянуться на весь 2022 год.

🔹 T-Mobile собирается завершить выключения сети Sprint 3G (CDMA) к 1 января 2022 года, а сети LTE Sprint - к июню 2022. Также планируется выключить сети 2G (дата не анонсирована) и 3G T-Mobile (до 1 июля 2022).

Учитывая, что ряд региональных операторов оказывают услуги с использованием сетей американской "большой тройки", отключения "накроют" и их абонентов.

Что это значит для абонентов - физлиц. То, что в 2022 году перестанут работать iPhone более старые, чем iPhone 6, или аппараты более старые, чем Galaxy S4.

Для многих ли это отключение станет проблемой?

По официальным данным GSMA Intelligence, уже сейчас только 4% всех подключений в США обеспечены сетями 2G/3G. Всем владельцам соответствующих устройств придется их заменить, причем весьма вероятно, что операторы предусмотрят какую-то поддержку этих замен.

Хуже придется бизнес-клиентам. Все прошедшие годы в США рос рынок IoT-подключений. Львиная доля IoT-устройств работает через сети 2G/3G. Соответствующие модули обеспечивают подключение к сетям передачи данных многих банкоматов, платежных терминалов, датчиков и сенсоров (в том числе, установленных в труднодоступных местах), в блоках управления воротами, сигнализациях, устройствах, обеспечивающих подключенность автомобиля и так далее. Здесь проблема даже не в том, что потребуется выбросить старый модуль и купить новое, а в том, чтобы его заменить в том или ином устройстве.

Так или иначе, но нет возможности оставить все, как есть. Технологии развиваются, частоты можно и нужно использовать более эффективно. Поэтому отключения сетей прежних поколений - это только вопрос времени. Есть уже несколько стран, где операторы выключили сети 3G, как O2 в Германии. В США это произойдет в 2022 году. До конца 2021 года планируют отключение 3G, например, в Малайзии.

В каких-то странах процесс еще потянется. Первыми будут уходить, как правило, сети 3G, тогда как GSM в силу его активного использования IoT-устройствами и "звонилками", поживет немного дольше.

--

теги: телеком выключение 2G отключение 3G shutdowun sunset

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.03. [Новости компаний] LTE: AT&T прекратит поддержку сети GSM в конце 2016 года / MForum.ru

25.11. [Новинки]  Android. Разработчику: Android-x86 – запустит Android на вашем ПК / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:20 Tekyn Тема: Блокировка Гугл пиксель 4а
Доброго времени суток. Может кто-то помочь разобраться с телефоном. После хард ресета удалилось всё,в прямом смысле этого слова, осталось только приложение "настройки" и "часы". Нету ни Гугл ни ...
Вчера 10:09 Иван4444 Тема: программы для записи звонков в мессенджерах
Привет! Знаете ли вы работающие программы для записи звонков в мессенджерах?
30.09.2021 21:14 ABloud Тема: Башенная инфраструктура (08.12.2019)
Акционеры МТС решили выделить башенную инфраструктуру МТС в 100% дочернюю компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания". Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по ...
27.09.2021 15:48 Jok_HIp Тема: Флагманский гибрид Xiaomi Наушники
Интересные вариантики!
24.09.2021 21:00 Jok_HIp Тема: Разблокировка Beeline A103
А как это работает?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.10. [Новинки] Анонсы: POCO C31 представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Fairphone 4 представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M52 с Super AMOLED Plus дисплеем представлен официально / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi – тонкий смартфон c интересным дизайном / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 9 и 9 Pro на HarmonyOS представлены официально / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5 представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia G50 представлен официально / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11 Lite NE основан на Snapdragon 778G / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11T и 11Т Pro представлены официально / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru

14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: