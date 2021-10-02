Тренды: Сети 3G - на закате

02.10.2021, MForum.ru

Как ранее сообщала FCC, в США с 1 января 2022 года начнутся постепенные отключения услуг 3G практически всеми крупными операторами. Даты и регионы могут еще меняться, но не меняется суть, костыль, которым всегда была технология 3G признан ненужным и операторы учатся работать без него.

🔹AT&T собирается выключить 3G быстро - за январь 2022 года.

🔹Verizon не будет торопиться - отключения сети 3G (CDMA) могут растянуться на весь 2022 год.

🔹 T-Mobile собирается завершить выключения сети Sprint 3G (CDMA) к 1 января 2022 года, а сети LTE Sprint - к июню 2022. Также планируется выключить сети 2G (дата не анонсирована) и 3G T-Mobile (до 1 июля 2022).

Учитывая, что ряд региональных операторов оказывают услуги с использованием сетей американской "большой тройки", отключения "накроют" и их абонентов.

Что это значит для абонентов - физлиц. То, что в 2022 году перестанут работать iPhone более старые, чем iPhone 6, или аппараты более старые, чем Galaxy S4.

Для многих ли это отключение станет проблемой?

По официальным данным GSMA Intelligence, уже сейчас только 4% всех подключений в США обеспечены сетями 2G/3G. Всем владельцам соответствующих устройств придется их заменить, причем весьма вероятно, что операторы предусмотрят какую-то поддержку этих замен.

Хуже придется бизнес-клиентам. Все прошедшие годы в США рос рынок IoT-подключений. Львиная доля IoT-устройств работает через сети 2G/3G. Соответствующие модули обеспечивают подключение к сетям передачи данных многих банкоматов, платежных терминалов, датчиков и сенсоров (в том числе, установленных в труднодоступных местах), в блоках управления воротами, сигнализациях, устройствах, обеспечивающих подключенность автомобиля и так далее. Здесь проблема даже не в том, что потребуется выбросить старый модуль и купить новое, а в том, чтобы его заменить в том или ином устройстве.

Так или иначе, но нет возможности оставить все, как есть. Технологии развиваются, частоты можно и нужно использовать более эффективно. Поэтому отключения сетей прежних поколений - это только вопрос времени. Есть уже несколько стран, где операторы выключили сети 3G, как O2 в Германии. В США это произойдет в 2022 году. До конца 2021 года планируют отключение 3G, например, в Малайзии.

В каких-то странах процесс еще потянется. Первыми будут уходить, как правило, сети 3G, тогда как GSM в силу его активного использования IoT-устройствами и "звонилками", поживет немного дольше.

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