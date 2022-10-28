Рефарминг 3G: Почему сети 3G в России еще не выключены

MForum.ru
28.10.2022,
Причины можно называть разные, но основная - одна. Отключение 3G потребовало бы серьезных инвестиций в замену оборудования 3G на оборудование LTE - не простаивать же частотам. Да и качество покрытия при исчезновении слоя 2100 МГц ощутимо ухудшилось бы.
Инвестиции - это даже не главное. Основная проблема в том, что сейчас у операторов исчезла возможность закупать зарубежное оборудование LTE в необходимом количестве (десятки тысяч штук в год). Кроме того, с 2023 года регулятор грозится запретить регистрацию новых зарубежных базовых станций на российских сетях связи.
Так что пока что массовых отключений 3G в городах ждать не приходится.
Встречается еще версия - типа есть пользователи с аппаратами без поддержки LTE. Не думаю, что можно всерьез верить в такое объяснение, если такие пользователи и существуют, их доля не может быть сколько-то значительной, даже бюджетные смартфоны давно поддерживают LTE, а от звонилок обычно не ждут мобильного интернета. Есть, конечно, еще M2M / IoT, многие устройства поддерживают только 2G/3G. Что же, их время истекло, пора заменять их на устройства с поддержкой LTE/5G.
Операторы, тем временем, рефарминг диапазона 2100 МГц все равно ведут "тихой сапой", перебрасывая частотный ресурс под LTE. Как правило, это делается в отдельных районах различных регионов. Стимул для этого есть, LTE более эффективно использует частотный ресурс, поэтому отказ от 3G в пользу LTE повышает пропускную способность сетей и улучшает качество покрытия, надежность сетей и качество мобильного интернета и VoLTE - голосовой связи.
То, что регулятор хотел бы оттянуть массовый рефарминг частот 3G под LTE еще на несколько лет также понятно. Выключая зарубежное оборудование 3G 2100 МГц, операторы смогут запускать на этих же частотах сеть LTE на российском оборудовании, если оно к тому времени будет выпускаться в достаточном количестве и приемлемого качества. Хотя начало поставок отечественных базовых станций LTE начнется уже в 2023 году, они не будут массовыми. Перспектива 2025-2027 выглядят более реалистичной. Отсюда и те горизонты отключения 3G в России, что называет регулятор. Но заглядывать на такой срок вперед в текущей геополитической ситуации практически бессмысленно, когда даже на год вперед строить планы сейчас - это как гадать на кофейной гуще.
На тему перспектив выключения 3G в России сегодня также рассуждает "КоммерсантЪ".
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теги: #телеком #рефарминг #LTE #3G #тренды #2100
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