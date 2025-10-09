IT: МегаФон открыл в Петербурге модульный ЦОД

09.10.2025, MForum.ru

ЦОД построен по модульной технологии и предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт. В инженерных системах задействовано российское оборудование.

«Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования — его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учётом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта. Особый предмет для гордости — отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чём не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объём импортозамещения, что даёт стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли», — рассказывает Алексей Титов, технический директор МегаФона.

В машинных залах нового ЦОД задействованы сделанные в России вентиляционные установки. Они автоматически выбирают режим работы в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий используется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры. Для повышения эффективности отвода тепла в новом ЦОДе созданы гермозоны с изоляцией «горячего» коридора. Нагретый воздух собирается в отдельной камере, выносится в установку, где охлаждается в выбранном режиме, и возвращается в машинный зал. Такой способ охлаждения оборудования помогает снизить энергозатраты и увеличить производительность.

Помимо климатики, в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем в режиме 24/7 контролируется с помощью систем мониторинга.

Новый ЦОД построен по модульной технологии, что позволяет в течение ближайших лет ввести в эксплуатацию еще несколько машинных залов. Всего по проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Постоянное увеличение объёмов передаваемых и обрабатываемых данных от абонентов, а также необходимость обеспечения и поддержания работы сети на высоком уровне стали решающими факторами для открытия оператором собственных ЦОДов. В этом году уже построены и введены в эксплуатацию новые ЦОД МегаФона в Твери и Екатеринбурге с возможностью масштабирования. Всего геораспределенная сеть оператора насчитывает более 115 ЦОД.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС, 3G, отключения сетей, рефарминг

--