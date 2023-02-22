Развитие сетей: МегаФон нарастил пропускную способность каналов связи с VK и Telegram

22.02.2023, MForum.ru

Как не относись к ограничениям на пользование из России двумя крупнейшими в мире соцсетями, фактом остается то, что трафик на VK и Telegram вырос. В частности, для ВКонтакте, трафик абонентов МегаФон в январе 2023 года был на 62% больше, чем был годом ранее. Операторы отреагировали на это расширением стыков и каналов, которые позволяют абонентам обмениваться информацией с сервисами. МегаФон, в частности, сообщает, что нарастил пропускную способность каналов к VK на 45%, к Telegram - на 40%.

Почему это важно?

Потому что именно этими каналами зачастую определяется скорость передачи данных, а также задержка распространения сигнала при пользовании сервисами. Или, если говорить в терминах пользователя, от этого зависит качество голосовой и видеосвязи Telegram, при расширении каналов быстрее загружаются и скачиваются картинки. То же касается и взаимодействия с ОК и ВКонтакте.

Как сообщает оператор, качество подключений к соответствующим ЦОД и узлам связи VK улучшено в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. Видеотрафик в сервисе ВКонтакте в январе 2023 года по данным оператора вырос почти в 2.5 раза год к году.

Пропускную способность каналов к Telegram МегаФон увеличил на 40% до 1400 Гбит/с. Трафик самого популярного среди российских пользователей сервис мгновенных сообщений в январе 2023 года вырос в 3 раза (год к году).

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и вэб-ресурсов», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

Ранее, напомню, о расширении стыков с Telegram рассказывал Вымпелком - до 900 Гбит/с, а стыка с ВКонтакте до 2 Тбит/с.

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теги: развитие сетей стыки с социальными сетями ВКонтакте Telegram МегаФон

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