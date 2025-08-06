Развитие сетей: Билайн ускорил работу Telegram и доступ к зарубежному контенту

06.08.2025, MForum.ru

Вымпелком сообщает о запуске в Хельсинки нового узла связи. Это позволит ускорить доступ клиентов компании к зарубежным сайтам и сервисам, сократив задержку.

В частности, Вымпелком расширил пропускную способность стыка (прямого соединения сети Билайн и оборудования интернет-сервиса) с Telegram. Пропускная способность соединения в 2025 году выросла на 43% - с 1.4 до 2 Тбит/с. Идет расширение стыков и с другими популярными в России сервисами.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Предпочтения пользователей меняются, технологии развиваются — в частности, контент становится более “тяжелым". Мы учитываем всё это и регулярно увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. Запуск нового узла связи поможет нашим клиентам использовать привычные сервисы: общаться, обмениваться файлами, смотреть кино, играть в игры, — на максимальной скорости и в наилучшем качестве».

