CDN: CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes

MForum.ru
13.05.2025,
CDNVideo – дочерняя компания ВымпелКом, которая с 2010 года активно развивает распределенную сеть доставки контента. У компании более 250 точек присутствия на территории России, обеспечены прямые стыки с рядом российских операторов связи и популярными российскими контент-платформами, например, Okko, ivi, ВКонтакте и т.п. Мощность этой сети достигает 6 Тбит/с.
Wibes – платформа коротких видео компании Wildberries&Russ (ООО РВБ).
Инфраструктура CDNVideo обеспечивает быстрый старт видео без ожидания загрузки, поддерживая проигрывание видео с разрешением до 4К, а также отсутствие зависаний даже в часы пиковой нагрузки.
Генеральный директор ООО «Глобальная облачная сеть» (CDNVideo) Константин Колесов:
«Мы гордимся тем, что наша инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу такого инновационного сервиса, как Wibes. Короткие видео — это формат, в котором каждая миллисекунда загрузки критически важна, и благодаря распределенной сети CDNVideo пользователи получают моментальный доступ к контенту в высоком качестве. Это отличный пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и открывают новые возможности для цифровой коммерции».
CDN-сети – основа сервисов видео. Раскрутить сервис коротких видео – отдельная сложная задача, особенно когда есть Tik-Tok и Reels. Трудно прогнозировать, получится ли что-то с этим сделать у Wibes, но в любом случае разумно опереться на CDN-сеть, запуская подобный сервис.
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теги: CDNvideo CDN сети распространение контента
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