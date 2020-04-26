OpenRAN: Vodafone Idea договорился с Mavenir о продолжении перевода сети на OpenRAN

MForum.ru
26.04.2020,
Open RAN становится все более горячей темой. И если к проектам OpenRAN японского ньюкамера Rakuten и американского ньюкамера Dish еще можно отнестись как к своего рода экспериментам, несмотря на их масштабы, то действия Vodafone Idea (VIL), второго по величине оператора сотовой связи и мобильного ШПД Индии, это еще более серьезный аргумент в пользу трендовости инициатив OpenRAN.
Vodafone Idea уже имеет опыт сотрудничества с Mavenir, компании начали внедрять защищенное облачное ПО Mavenir для управления RAN подсистемой на многих сайтах еще в прошлом году. C декабря 2019 года эти сайты работают в коммерчески доступной сети оператора.
Теперь оператор намеревается начать переводить на OpenRAN сайты TDD и massiveMIMO. Будет создана полностью автоматизированная платформа, занимающаяся автоматической оптимизацией настроек сети в зависимости от нагрузок. Также формируется совместная с оператором Лаборатория инноваций, задачей которой будет отслеживание и своевременное внедрение всех инноваций, начиная от уровня чипсетов и ОС и до уровня приложений.
По словам технического директора Vodafone Idea, после того, как были деагрегированы ключевые элементы ядра сети, переход к деагрегации RAN подсистемы стал естественным следующим шагом. В компании ожидают от этой инициативы не только существенного сокращения расходов на поддержание работы сети, но также получить ряд новых преимуществ. У Vodafone Idea, по утверждению представителей оператора, самое значительное внедрение поддержки Edge Cloud в Индии, что позволит компании продолжать инновации в оптимизации алгоритмов поддержки VoLTE. Лаборатория инноваций, в частности, призвана обеспечить поддержку внедрений сторонних приложений в распределенное облако компании.
Будут расширяться платформы, развернутые для обслуживания IoT и CDN, при этом приоритет будет отдаваться автоматизированным решениям.
По материалам: mavenir.com
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теги: OpenRAN Mavenir Open RAN Индия Vodafone
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