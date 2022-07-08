CDN: CDN платформу "МегаФон" отметили как лучшее технологическое решение в области стриминга

MForum.ru
08.07.2022,
CDN расшифровывается как Content Delivery Network, сеть доставки контента. На практике, это раскиданные по "географии" сервера и соответствующая сетевая инфраструктура, задача которой ускорять доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. CDN обеспечивает преимущества в целом ряде сценариев. Пользователи быстрее получают контент, приоритет сайтов, чей контент распределяется по CDN выше, чем у других. Кроме того, владельцу ресурсов уже не нужно расширять мощность своего серверного хозяйства, основная нагрузка перекладывается на сервера CDN.
МегаФон сообщает, что CDN платформу оператора признали лучшим технологическим решением в области стриминга в жюри национальной премии в области многоканального цифрового ТВ "Большая цифра".
МегаФон запустил свою CDN платформу уже 10 лет тому назад. С тех пор на ее основе развернут целый ряд различных услуг - с ее помощью организуют стриминг и интернет-трансляции, включая рестриминг в соцсети, на ее основе организован хостинг в защищенном облаке, она используется для доставки контента в сети МегаФон, обеспечивает защиту от нелегитимного использования медиапродуктов. МегаФон также представляет мульти-CDN сеть, позволяющую обслуживать клиентов не только в России, но и в мире. Есть решения для рекламы и плеер HTML5.
«В этом году платформе МегаФона CDN исполняется 10 лет. За это время мы накопили огромную экспертизу: нашими клиентами являются крупнейшие онлайн-ритейлеры, онлайн-кинотеатры и государственные информационные издания. Эта награда – признание высокого качества, инновационной пользы и подтверждение лидерских позиций наших решений на рынке. Сегодня особенно важно, что это полностью российская разработка», – говорит директор по развитию облачных и инфраструктурных решений Александр Осипов.
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теги: телеком цифровые платформы IoT мониторинг экология МегаФон B2B Оренбургская область
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