Число подключений: В GSA оценили число абонентов LTE / 5G

MForum.ru

Число подключений: В GSA оценили число абонентов LTE / 5G

04.04.2022, MForum.ru

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В GSA представили оценки рост числа подключений к сетям 4G / 5G в мире на конец 4q2021.

На конец 2021 года в мире насчитывается 6,83 млрд подключений к сетям LTE. За 2021 год это число выросло на 789 млн подключений, что соответствует росту на 13,04% гг.

 

 

В настоящее время доля подключений к сетям LTE оценивается на уровне 67,1% от общего числа подключений к сетям мобильной связи.

Число подключений к сетям 5G в 4q2021 выросло на 19,1%, достигнув примерно 521 млн, что соответствует проникновению в 5,1% от общего числа абонентов мобильной связи на планете.

 

 

Проникновение по регионам (в % от общего количества LTE подключений):

  • Азиатско-Тихоокеанский - 66,5%
  • Европа - 12,7%
  • Северная Америка - 7,5%
  • Латинская Америка и Карибский бассейн - 7,2%
  • Африка - 3,6%
  • Ближний Восток - 2,5%

 

Прогнозы

На конец 2026 года, согласно оценкам аналитиков Omdia, в мире будет порядка 12,08 млрд мобильных подключений. Как ожидается, доля числа подключений к сетям LTE близка к пику и с 2023 года начнет медленно сокращаться по мере миграции подключений в сети 5G.

В период с конца 2021 года по конец 2026 года доля рынка, приходящаяся на абонентов, подключенных по GSM, сократится с 11,3% до 3.7%, а доля, приходящаяся на 3G/WCDMA с 15,2% до 6,9%. На конец 2026 года, как ожидается, на долю 5G будет приходиться 39,4% мирового рынка (или 4,76 млрд подключений), хотя LTE все еще будет оставаться доминирующей технологией с долей 49,9% от общемирового числа подключений, сократившись с 67.7% на конец 2021 года.

MForum.ru по материалам GSA

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теги: число подключений МТС 5G LTE

© Алексей Бойко, MForum.ru

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