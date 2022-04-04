Число подключений: В GSA оценили число абонентов LTE / 5G

MForum.ru
04.04.2022,
В GSA представили оценки рост числа подключений к сетям 4G / 5G в мире на конец 4q2021.
На конец 2021 года в мире насчитывается 6,83 млрд подключений к сетям LTE. За 2021 год это число выросло на 789 млн подключений, что соответствует росту на 13,04% гг.
В настоящее время доля подключений к сетям LTE оценивается на уровне 67,1% от общего числа подключений к сетям мобильной связи.
Число подключений к сетям 5G в 4q2021 выросло на 19,1%, достигнув примерно 521 млн, что соответствует проникновению в 5,1% от общего числа абонентов мобильной связи на планете.
Проникновение по регионам (в % от общего количества LTE подключений):
Прогнозы
На конец 2026 года, согласно оценкам аналитиков Omdia, в мире будет порядка 12,08 млрд мобильных подключений. Как ожидается, доля числа подключений к сетям LTE близка к пику и с 2023 года начнет медленно сокращаться по мере миграции подключений в сети 5G.
В период с конца 2021 года по конец 2026 года доля рынка, приходящаяся на абонентов, подключенных по GSM, сократится с 11,3% до 3.7%, а доля, приходящаяся на 3G/WCDMA с 15,2% до 6,9%. На конец 2026 года, как ожидается, на долю 5G будет приходиться 39,4% мирового рынка (или 4,76 млрд подключений), хотя LTE все еще будет оставаться доминирующей технологией с долей 49,9% от общемирового числа подключений, сократившись с 67.7% на конец 2021 года.
MForum.ru по материалам GSA
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теги: число подключений МТС 5G LTE
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