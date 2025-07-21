5G: Индийская Jio Platforms сообщает что подключила к сети 5G более 200 млн абонентов

21.07.2025, MForum.ru

Только в январе 2025 года компания сообщала о достижении абонентской базой 170 млн человек, 35% от общего числа пользователей мобильной связи за 2 года. За прошедшие полгода компания прибавила еще 83 млн подключений 5G, нарастив базу до 213 млн. Параллельно среднее потребление данных выросло на 22,1% до 37 ГБ в месяц.

Jio Platforms (входит в Reliance Jio) запустила сеть 5G в октябре 2022 года, на сегодня это крупнейший оператор мобильной связи Индии. И, возможно, крупнейший в мире поставщик услуг фиксированного беспроводного доступа 5G FWA с базой подключений в 7.4 млн.

Общее количество абонентов мобильной связи оператора выросло за год до 498.1 млн на конец июня 2025. Растет и ARPU, на 14.9% год к году до 208,8 индийских рупий в месяц.

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теги: пятое поколение Индия число подключений

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