5G. Число абонентов: В 2024 году в Китае будет достигнут 1 млрд подключений к сетям 5G

MForum.ru
27.03.2024,
Таким прогнозом делится GSMA, где прогнозируется, что рынок 5G добавит в экономику Китая почти $260 млрд. Этому способствует запуск операторами страны первого коммерческого API к сетям 5G с момента включения в инициативу Open Gateway. В отчете ассоциация прогнозирует, что к концу 2024 года более половины мобильных подключений будут использовать 5G. Ожидается, что к 2030 году на эту технологию будет приходиться 88% всех подключений в стране. В абсолютном выражении - число подключений к сетям 5G в Китае на конец 2023 года оценивалось в 810 млн, ожидается, что в 2024 году этот показатель достигнет отметки в 1 млрд, а на 2030 год - 1,6 млрд.
Гендиректор GSMA Матс Гранрид заявляет, что "Поскольку в этом году Китай превысит 1 млрд подключений 5G, мы ожидаем увидеть дальнейшие инвестиции и потенциал в таких разработках, как 5G-Advanced, 5G New Calling и 5G RedCap, что позволит улучшить взаимодействие с пользователем и разблокирует новые потоки доходов для операторов".
В предыдущем выпуске отчета GSMA вклад 5G в экономику Китая оценивался на уровне $290 млн, что немного выше, чем свежая оценка.
Чуть подробнее об API. Это инициатива Open Gateway, которая подразумевает защиту мобильных приложений путем доставки одноразовых паролей по SMS. Поддержку этого подхода запустили China Unicom, China Mobile и China Telecom. Считается, что это защитит пользователей от киберпреступников. Ранее к инициативе Open Gateway присоединились Huawei, ZTE и ИКТ-компания CITIC Telecom.
Источник: Mobile World Live
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теги: пятое поколение число подключений Китай
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