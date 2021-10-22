5G: Число подключений 5G в мире быстро движется к 1 млрд. Без участия России

MForum.ru
22.10.2021,
В 2022 году число пользователей, подключенных к сетям 5G в мире, превысит 1 млрд. И это несмотря на нехватку чипов, которые мешают выпуску телеком-оборудования в необходимых масштабах и сокращение планов по производству смартфонов некоторыми участниками рынка.
За 2021 год число пользователей 5G в мире утроится, достигнув примерно 637 млн. В 2022 году прогнозируется удвоение числа подключений до 1,34 млрд.
В Китае велико абсолютное число подключений 5G, а Южная Корея - лидер по части проникновения этой технологии, здесь на конец 2021 года ожидается проникновение 5G в абонентскую базу на уровне 30% (!).
Не исключено, что по итогам года США обгонят Китай по данному показателю, либо показатели будут близки - на уровне 24%-25%.
ЕврОпа на графике в этой самой Опе и остается, как видим. Россия и вовсе вне графика, здесь пока что чиновники озадаченно чешут в затылке, внезапно заметив, что число 5G подключений в мире быстро идет к 1 млрд без участия нашей великой и могучей страны.
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теги: телеком число подключений прогнозы 5G пятое поколение
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