5G: В Китае уже сотни миллионов абонентов 5G. Достоверны ли цифры?

MForum.ru
21.01.2021,
Два из трех операторов сотовой связи Китая, компании China Mobile и China Telecom завершили 2020 год с общим числом абонентов 5G - 251,5 млн. В результате уровень проникновения 5G в их абонбазу составил, соответственно 17,5% и 24,6%.
Только за декабрь 2020 года компания China Mobile сообщила о подключении к ее сетям 5G еще 17,6 млн клиентов, что довело их годовой объем до 165 млн. В China Telecom также не жаловались на нехватку клиентов, абонбаза пользователей 5G приросла еще на 7 млн, что позволило завершить год с общей абонбазой в 86,5 млн.
Интересно, что общая абонбаза China Mobile за год сократилась на 8,2 млн до 941,9 млн. А у China Telecom число абонентов выросло на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 351 млн. Чтобы уже завершить со статистикой абонентских баз, China Unicom потеряла 12,7 млн, абонбаза этой компании составляет 305,8 млн. Этот оператор все еще не дает информации по числу 5G подключений.
Китайские операторы начали предоставлять коммерчески доступные услуги на базе сетей 5G еще в октябре 2019 года. К концу 2020 года они развернули почти 800 тысяч сайтов 5G. В 2021 году планируется подключить к сетям 5G еще 600 тысяч абонентов.
Все бы хорошо, впору впечатлиться успехами китайского телекома. Есть только одна странность, по данным China Academy of Information and Communications число отгруженных за 2020 год смартфонов с поддержкой 5G составило в Китае менее 163 млн. Чем же пользуются остальные подключенные?
Источник: mobileworldlive.com
Есть несколько вариантов, почему возникла нестыковка с цифрами.
Например, китайцы могли немного преувеличить, рассказывая о числе подключений. Вариант второй, - общее число произведенных в Китае смартфонов занижено, чтобы не платить лицензионные сборы компаниям, чьи технологии в них используются. Возможны, наверное и другие варианты, обвинять китайцев мы, конечно, не будем, не имея твердой уверенности, но предполагать разное, всякое, конечно, можем. Это, кстати, не умаляет заслуг китайского телекома. Даже если в 2020 году абонбазы 5G-клиентов China Mobile и China Telecom и не дотянули в сумме до 251,5 млн, в любом случае счет давно пошел на сотни миллионов подключений. Сети 5G востребованы и востребованы массово, что опровергает тезис, который иногда пытаются озвучивать представители российских операторов - "5G это больше для бизнеса, чем для физлиц", - это безусловно не так и массовые подключения китайских абонентов - наглядный тому пример.
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теги: телеком пятое поколение 5G число подключений Китай
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