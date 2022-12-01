5G: Проникновение 5G FWA растет быстрее, чем ожидалось

MForum.ru
01.12.2022,
Ericsson оставила неизменным свой прогноз о том, что число пользователей технологией 5G на конец 2022 года превысит отметку в 1 млрд, но повысила прогноз в отношении числа подключений к услугам фиксированного беспроводного доступа (FWA).
Количество клиентов 5G FWA в этом году останется сравнительно низким, в прогнозе речь идет всего около 30 млн из общей базы FWA, которая насчитывает более 100 млн, согласно оценкам Ericcsson. Но в ближайшие годы количество FWA подключений будет расти средними темпами в 19% в период с 2022 по 2028. К 2028 году она превысит 300 млн, подавляющее количество которых будет основано на 5G.
Использование FWA для домашнего и даже для корпоративного ШПД оказалось одним из основных применений 5G, особенно в регионах, где отсутствует развитой рынок фиксированного ШПД. Частично рост FWA обеспечивается массовым спросом на эту услугу в Индии, но аналогичные процессы идут и на других развивающихся рынках. В 2021 году по данным Ericsson почти 40% запусков сетей 5G FWA пришлись на развивающиеся рынки, и сегодня услуги предлагаются в таких густонаселенных странах, как Мексика, Южная Африка и Филиппины.
После проведенного в июле 2022 года в Индии аукциона по распределению частот 5G, Reliance Jio заявила о планах подключить к 5G FWA 100 млн домохозяйств и миллионы предприятий.
Популярность 5G FWA в больших быстрорастущих странах, прежде всего в Индии, могут привести к экономии за счет масштаба для всей экосистеме 5G FWA, что позволяет ожидать появления на рынке доступных по цене CPE, что сделает их востребованными на рынках с низким доходом населения.
Сети 5G совсем недавно появились на рынке Индии, крупные операторы запустили первые сети в начале октября. Но внедрение идет высокими темпами. По мере снижения цен на смартфоны с 5G число клиентов будет расти. Число подключений к сетям 5G в Индии, Непале и Бутане, как ожидается, достигнут 31 млн к концу 2022 года и 690 млн к концу 2028 года.
По прогнозам Ericsson, к концу 2028 года число абонентов 5G в мире достигнет 5 млрд, несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается большая часть мира.
Провайдеры услуг вместе добавили 110 млн подключений к сетям 5G в период с июля по сентябрь, а в итоге общее число подключений к 5G на конец сентября составила примерно 870 млн. При таких темпах подключений "планка" в 1 млрд подключений к концу 2022 года выглядит вполне достижимой. Таким образом 5G возьмет ее на 2 года раньше, чем взяла 1 млрд технология 4G/LTE. В Ericsson считают, что рост обусловлен доступностью устройств, снижением цен на них и масштабным развертыванием 5G в Китае.
Значительный рост проникновения 5G наблюдается также в Северо-Восточной Азии и в Северной Америке, так что к концу 2022 года проникновение 5G на этих рынках достигнет примерно 35%.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: "пятое поколение" прогнозы тренды
Публикации по теме:
20.11. [Новости компаний] Прогнозы: Телекому будет непросто в 2023 году / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Число базовых станций 5G в Китае выросло до 2,2 млн / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] 5G: В Казахстане может появиться еще один оператор - четвертый по счету / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru
12.11. [Новости компаний] 5G: Telecom Argentina начала стройку сети 5G / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru