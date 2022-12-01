5G: Проникновение 5G FWA растет быстрее, чем ожидалось

MForum.ru

5G: Проникновение 5G FWA растет быстрее, чем ожидалось

01.12.2022, MForum.ru

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Ericsson оставила неизменным свой прогноз о том, что число пользователей технологией 5G на конец 2022 года превысит отметку в 1 млрд, но повысила прогноз в отношении числа подключений к услугам фиксированного беспроводного доступа (FWA).

 

 

Количество клиентов 5G FWA в этом году останется сравнительно низким, в прогнозе речь идет всего около 30 млн из общей базы FWA, которая насчитывает более 100 млн, согласно оценкам Ericcsson. Но в ближайшие годы количество FWA подключений будет расти средними темпами в 19% в период с 2022 по 2028. К 2028 году она превысит 300 млн, подавляющее количество которых будет основано на 5G.

Использование FWA для домашнего и даже для корпоративного ШПД оказалось одним из основных применений 5G, особенно в регионах, где отсутствует развитой рынок фиксированного ШПД. Частично рост FWA обеспечивается массовым спросом на эту услугу в Индии, но аналогичные процессы идут и на других развивающихся рынках. В 2021 году по данным Ericsson почти 40% запусков сетей 5G FWA пришлись на развивающиеся рынки, и сегодня услуги предлагаются в таких густонаселенных странах, как Мексика, Южная Африка и Филиппины.

После проведенного в июле 2022 года в Индии аукциона по распределению частот 5G, Reliance Jio заявила о планах подключить к 5G FWA 100 млн домохозяйств и миллионы предприятий.

Популярность 5G FWA в больших быстрорастущих странах, прежде всего в Индии, могут привести к экономии за счет масштаба для всей экосистеме 5G FWA, что позволяет ожидать появления на рынке доступных по цене CPE, что сделает их востребованными на рынках с низким доходом населения.

Сети 5G совсем недавно появились на рынке Индии, крупные операторы запустили первые сети в начале октября. Но внедрение идет высокими темпами. По мере снижения цен на смартфоны с 5G число клиентов будет расти. Число подключений к сетям 5G в Индии, Непале и Бутане, как ожидается, достигнут 31 млн к концу 2022 года и 690 млн к концу 2028 года.

По прогнозам Ericsson, к концу 2028 года число абонентов 5G в мире достигнет 5 млрд, несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается большая часть мира.

Провайдеры услуг вместе добавили 110 млн подключений к сетям 5G в период с июля по сентябрь, а в итоге общее число подключений к 5G на конец сентября составила примерно 870 млн. При таких темпах подключений "планка" в 1 млрд подключений к концу 2022 года выглядит вполне достижимой. Таким образом 5G возьмет ее на 2 года раньше, чем взяла 1 млрд технология 4G/LTE. В Ericsson считают, что рост обусловлен доступностью устройств, снижением цен на них и масштабным развертыванием 5G в Китае.

Значительный рост проникновения 5G наблюдается также в Северо-Восточной Азии и в Северной Америке, так что к концу 2022 года проникновение 5G на этих рынках достигнет примерно 35%.

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теги: "пятое поколение" прогнозы тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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