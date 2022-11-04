5G: Bharti Airtel - первый миллион абонентов 5G меньше, чем за месяц

MForum.ru
04.11.2022,
Индийский оператор Bharti Airtel зарегистрировал более 1 млн уникальных пользователей 5G в своей сети менее, чем за 30 дней с момента начала ее коммерческой эксплуатации. Сеть Airtel 5G Plus компании активно строится в 8 крупных городах Индии: Дели, Мумбаи, Ченнаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Силигури, Нагпуре и Варанаси.
Динамичный темп прироста пользователей во многом связан с тем, что сеть Airtel 5G Plusуже на старте поддерживает работу со многими различными смартфонами и другими устройствами пользователей. Пока что это в основном такие бренды, как Xiaomi, Oppo, RealMe, Vivo. Вскоре, как ожидается, будет обеспечена поддержка также изделий Samsung, позднее - Apple.
На этапе развертывания сети, оператор не берет за использование 5G дополнительной платы, но задумывается о том, чтобы через полгода или 9 месяцев ввести специальные тарифы для пользователей 5G.
Вопрос с отдельными тарифами с 5G - непростой. Люди, возможно, готовы были бы заплатить больше за более высокие скорости, но при условии качества этой услуги, то есть в ситуации, когда такие скорости им доступны почти везде, где они хотят воспользоваться услугами оператора.
В условиях, когда сеть Airtel 5G Plus только-только начала работать и идет речь о постепенном наращивании и улучшении ее покрытия будет слишком много ситуаций, когда 5G окажется недоступен для тех, кто заплатил особо за пользование этой технологией, что неизбежно будет вызывать раздражение у пользователей.
В ситуации, когда уже не только Китай и США, но и Индия, запустили 5G, отсутствие сетей этого стандарта в России начинает вызывать все больше вопросов к российским регуляторам. В частности, кто виноват в сложившейся ситуации?
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