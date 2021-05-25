5G: В Китае проникновение 5G в абонбазу достигло 26% на конец апреля 2021 года

25.05.2021, MForum.ru

Более, чем каждый 5-й абонент компании China Mobile подключил себе пакет услуг на сети 5G.

Всего у компании China Mobile 941,759 млн абонентов, из них 205,299 на конец апреля 2021 - это пользователи пакетов услуг 5G. Таковы официальные данные компании.

Второй по размеру абонентской базы оператор 5G Китая - компания China Telecom. На конец апреля 2021 ее официальные показатели: 357,82 млн - общая абонбаза, 117,77 млн - база пользователей 5G.

Третий по размеру абонентской базы оператор 5G Китая - компания China Unicom. По официальным данным оператора на конец апреля 2021 года его абонбаза составляет 309,478 млн, из которых число пользователей 5G составляет 98,565 млн.

Таким образом всего на Китай приходится 421,6 млн подключений к сетям 5G.

Несложно подсчитать общее число подключений к сетям операторов мобильной связи Китая на конец апреля 2021: 1609 млн.

Отсюда проникновение 5G можно оценить на уровне в 26,2%, т.к. каждый 4-й пользователь телеком-услуг.

В России проникновение 5G по прежнему - 0%.

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