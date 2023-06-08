Частоты: Индийской BSNL выделили частот на $10.8 млрд

08.06.2023, MForum.ru

Правительство Индии выделило $10,8 млрд (890 индийских рупий) на выделение частот в 4-х диапазонах для государственной компании BSNL, чтобы госоператор, проигрывающий в конкурентной борьбе смог бы запустить услуги 4G и 5G в общенациональном масштабе, сообщает MobileWorldLive со ссылкой на The Economic Times.

Речь идет о частотах в диапазонах 700 МГц, 2500 МГц, 3500 МГц и 26 ГГц.

Как ожидается, эти и другие ранее предпринятые меры, позволят компании в ближайшие три года освободиться от значительных долгов.

Перед госоператором стоит непростая задача конкуренции с успешными частными компаниями Reliance Jio и Bhari Airtel, которые уже построили покрытие LTE в общенациональном масштабе, а также предоставляют услуги 5G в целом ряде регионов.

По данным GSMA Intelligence, число подключений к сетям компании BSNL на конец марта насчитывает 103 млн, - скромно на фоне 439 млн у Reliance Jio, 335 млн у Bharti Airtel и 202 млн у Vodafone Idea.

Обратим внимание на грамотный набор диапазонов - здесь и частоты ниже 1 ГГц «для покрытия и IoT», 2500 МГц - также для дешевого строительства покрытия, и 3500 МГц - для высокой пропускной способности, и 26 ГГц для самых сценариев, когда нужна особенно большая пропускная способность или речь идет о высокой плотности абонентов на малой площади. На фоне бурного развития 5G в Индии, ситуация в России с этим стандартом выглядит безрадостно.

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теги: пятое поколение Индия BSNL

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