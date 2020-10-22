5G: China Telecom усиливает активность в привлечении абонентов 5G

22.10.2020, MForum.ru

China Telecom добавила 27 млн подключений к сети 5G в 3q2020, что нарастило их общее количество до 64,8 млн. А к концу 2020 года оператор планирует достичь цели в 80 млн к концу 2020 года. Благодаря этому проникновение 5G по итогам 3q2020 выросло с 11% до 18,6%, с 21,2 млн человек.

Общая база абонентов мобильной связи оператора выросла на 5,7% год к году до 349 млн по итогам 3q2020.

За первые 9М2020 чистая прибыль оператора выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 18,7 млрд юаней ($2,8 млрд), при росте доходов от услуг на 3,5% до 281 млрд юаней.

Вместе с тем, расходы на эксплуатацию и поддержку сети выросли на 12,6%, в основном, из-за роста инфраструктуры 5G.

При этом еще и ARPU снизился до 44,4 юаня.

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теги: 5G пятое поколение Китай число подключений