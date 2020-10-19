5G: Стремительная стройка сетей 5G в Китае пока что не обернулась ростом доходов

MForum.ru
19.10.2020,
По оценкам Digitimes Research число подключений к сетям 5G в Китае продолжает расти. Как ожидается, к концу 2020 года к этим сетям в Китае будет подключено до 185 млн устройств 5G.
Продолжается и активная стройка покрытия сетей 5G. О ее масштабах позволяют судить такие цифры: в первой половине 2020 года было включено более 400 тысяч базовых станций 5G, во второй половине года ожидается постройка порядка еще 250-300 тысяч BS.
Даже для китайских операторов такая гигантская стройка - это весьма ощутимое бремя. Для того, чтобы справиться с задуманными темпами строительства, China Mobile заключила соглашение о совместном использовании своих сетей 5G c China Broadcasting Networks (CBN), а China Telecom объединилась с China Unicom для совместного развертывания и использования сетей.
Общие капитальные затраты трех крупнейших операторов связи Китая - China Mobile, China Telecom и China Unicom, составили 88 млрд юаней ($13,094 млрд) в 1H2020, а к концу 2020 года они увеличатся до 180 млрд юаней ($26,78 млрд). Это на 338% больше, чем годом ранее.
Несмотря на столь гигантские вливания в развертывание сети 5G, операторы еще не показывают какого-то заметного улучшения своих финансовых результатов, как в плане ARPU, так и в плане EBITDA и маржи EBITDA.
Не слишком оптимистично, не так ли?
Источник: digitimes.com
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теги: 5G Китай пятое поколение
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