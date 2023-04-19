Видеонаблюдение: МТС отмечает рост числа подключений мобильных комплексов видеонаблюдения в Забайкалье

MForum.ru
19.04.2023,
Системы видеонаблюдения с подключением по сети мобильной связи получают все большее распространение. МТС сообщает, что за 1q2023 число подключений автономных мобильных комплексов видеонаблюдения выросло более, чем на 50% год к году. Чаще всего их устанавливают на территории дачных и гаражных кооперативов.
Почему растет спрос на мобильное видеонаблюдение? Прежде всего, потому, что в тех же садоводческих товариществах зачастую отсутствует фиксированный интернет, при этом сохранность имущества беспокоит собственников. По данным МТС, более 75% установок приходится на садоводческие объединения Читинского и Карымского района. Также отмечается рост спроса со стороны гаражных кооперативов Читы.
Камера системы видеонаблюдения обычно устанавливается на опоре высотой 7-8 метров в специальном климатическом шкафу, что обеспечивает ее работоспособность при температурах до минус 40 градусов. Видеопоток с камеры доступен онлайн, а также архивируется. Возможен удаленный доступ к этому архиву.
«Рост числа запросов на установку автономных комплексов видеонаблюдения обусловлен простотой монтажа и практичностью. Нет необходимости прорабатывать индивидуальное инженерное решение для установки или дополнительно тянуть провода - достаточно наличия электричества и мобильной сети. Наше видеонаблюдение также востребовано среди дорожных и горнорудных компаний, работающих в отдаленных труднодоступных районах Забайкалья. Технические возможности и экосистемные сервисы МТС позволяют обеспечить цифровые решения даже в таких сложных условиях», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
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теги: МТС Забайкальский край видеонаблюдение
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